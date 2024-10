Solana Prognose: SOL vor Ausbruch & Mega-Rallye?

Bitcoin tendiert stabil über 68.000 US-Dollar und treibt damit die Rallye im Markt weiter an. Dennoch gibt es in der Breite leichte Gewinnmitnahmen in den letzten 24 Stunden. Solana stellt sich gegen diesen Trend und kann sogar mehr als 1 Prozent zulegen. Die Wochengewinne belaufen sich hier auf rund 7 Prozent, fast identisch wie Ethereum und geringfügig weniger als Bitcoin. Dennoch könnte sich bei Solana eine neue Rallye anbahnen.

So sieht der folgende Trader bei SOL ein bullisches Setup. Im 12-Stunden-Chart hat sich hier ein symmetrisches Dreieck gebildet, bei welchem der Experte einen Ausbruch nach oben präferiert. Da in der Range noch keine klare Aussage möglich ist, würden Krypto-Trader abwarten und sich dann bei einem Sprung über die obere Begrenzung (oder dem Retest) long positionieren. Doch die konsolidierende Marktphase könnte bei Solana bald enden.

Auch der folgende Trader sieht ein technisches Setup, das Solana im ersten Schritt auf rund 180 US-Dollar treiben könnte - eine Rendite von fast 20 Prozent vom aktuellen Kursniveau.

Solana Ausblick: Range intakt, DEX-Volumen boomt

Solana (SOL) zeigt weiterhin eine deutliche Stabilität innerhalb einer klaren Preisrange zwischen 130 und 163 US-Dollar, die sich im vergangenen Monat etabliert hat. In den letzten zwei Wochen konnte der Kurs dabei um fast 20 Prozent auf aktuell 155 US-Dollar ansteigen. Dabei sprang SOL auch wieder über die 200-Tagelinie und generierte ein Kaufsignal. Diese Stabilisierung spiegelt das Vertrauen der Anleger wider.

Ein treibender Faktor hinter der jüngsten Kursentwicklung ist das wachsende Interesse an Meme-Coins, das zu einem deutlichen Anstieg des dezentralen Handelsvolumens (DEX) geführt hat. Dank niedriger Transaktionskosten und hoher Geschwindigkeit bleibt Solana das Mittel der Wahl bei Nutzern, die Meme-Coins handeln.

So konnte Solana zuletzt beim täglichen und wöchentlichen DEX-Volumen alle anderen Blockchains übertreffen.

REPORT: @Solana continues to lead all other chains in daily and weekly DEX volume.

Die Layer-1-Blockchain Solana verzeichnet also im Oktober 2024 weiter steigende Nutzerzahlen, mehr Transaktionen und ein höheres Handelsvolumen. Diese Entwicklungen verdeutlichen das zunehmende Wachstum des Solana-Ökosystems, das sich kontinuierlich ausweitet. Die fundamentale Entwicklung untermauert hier zweifelsfrei die bullische Kursprognose. Solana scheint gut positioniert, um von diesem Trend weiter zu profitieren.

In einer aktuellen Studie von a16z wurde festgestellt, dass die Zahl der monatlich aktiven Krypto-Adressen im September auf 220 Millionen gestiegen ist, mehr als dreimal so viel wie Ende 2023. Die Krypto-Adoption schreitet also voran. Besonders bemerkenswert war auch hier der Anteil von Solana, das mit 100 Millionen aktiven Adressen den Großteil dieses Wachstums ausmachte. Solanas Popularität übertraf andere Netzwerke wie NEAR (31 Millionen), Base (22 Millionen) und Tron (14 Millionen) deutlich. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Solana im Krypto-Ökosystem.

Solana Alternative: Crypto All-Stars über 2,5 Mio. $ - neues Staking-Konzept startet

Solana ist ein Top-5-Coin und fast schon Basis-Investment. Spekulative Anleger begeben sich hier immer wieder auf die Suche nach neuen Coins und kleineren Kryptos, die eine höhere Upside bei korrelierend steigenden Risiken bieten.

Im Jahr 2024 bleibt der Markt für Meme-Coins äußerst lebendig. Projekte wie Crypto All-Stars zeigen, wie innovativ dieses Segment sein kann. Während Coins wie Dogecoin und Shiba Inu durch ihre starke Markenpräsenz bereits bekannt sind, versucht Crypto All-Stars, diesen Trend durch echte Funktionalität weiterzuentwickeln. Das Ziel ist klar formuliert- eine Plattform, auf der Meme-Coin-Halter ihre Coins intuitiv staken können.

Im Mittelpunkt des Projekts steht das sogenannte MemeVault. Diese zentrale Staking-Lösung ermöglicht es Nutzern, verschiedene Meme-Coins an einem Ort zu staken, ohne dass sie sich mit mehreren Plattformen oder Wallets auseinandersetzen müssen. Das System soll also den Prozess des Stakings erheblich vereinfachen. Hinzu kommt, dass das Staken des nativen STARS Token zusätzliche Ertragsmöglichkeiten bietet, indem die Renditen der gestakten Coins gesteigert werden.

Ein weiteres Highlight ist das duale Belohnungssystem von Crypto All-Stars. Zum einen erhalten die Nutzer Erträge durch das Staking ihrer Meme-Coins, zum anderen können sie durch den Einsatz von STARS Token ihre Gewinne weiter optimieren.

Der Presale des Projekts läuft bereits erfolgreich und hat mehr als 2,5 Millionen US-Dollar an Kapital eingebracht. Die Roadmap von Crypto All-Stars ist klar strukturiert. Nach dem Presale wird der STARS-Token auf einer dezentralen Börse gelistet. Das nächste große Ziel ist die Einführung von MemeVault, um Meme-Coins auf einfache Weise zu staken. In Zukunft plant das Team zudem, den STARS-Token auch auf zentralen Börsen zu listen und die Plattform durch globale Marketingkampagnen zu fördern.

Wer jetzt noch investieren möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und swappt dann ETH, USDT, BNB, FLOKI, PEPE oder SHIB gegen STARS. Zugleich ist auch direkt das Staking nach dem Kauf möglich, das aktuell 602 Prozent Rendite bietet. Doch für maximale Buchgewinne ist etwas Eile geboten, da in weniger als 72 Stunden der Preis im Presale erneut angehoben wird.

