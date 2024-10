Solana News: Darum könnte SOL in 18 Monaten ETH übertreffen!

Solana wird als Ethereum-Killer bezeichnet und daher wollen wir uns in dem folgenden Beitrag einmal näher mit dieser Thematik auseinandersetzen. Dabei analysieren wir den aktuellen TVL der beiden Chains und extrapolieren ihr Wachstum.

Somit können wir besser erkennen, ob und wann Solana möglicherweise Ethereum überholen könnte. Tauchen Sie nun ein in die spannende Welt der On-Chain-Daten von zwei der führenden L1-Blockchains.

Dann wird Solana einen höheren TVL als Ethereum erreichen

Bei dem TVL (Total Value Locked) handelt es sich um den in den Smart Contracts einer Blockchain gesperrten Wert. Somit zeigt er an, wie stark die verschiedenen Angebote eines Netzwerkes genutzt werden.

Solana kommt derzeit mit 5,98 Mrd. USD erst auf 12,31 % der 48,59 Mrd. USD von Ethereum. Allerdings ist das Wachstum der SOL-Chain über den vergangenen Monat mit 22,86 % besonders hoch, während es bei Ether nur bei 5,88 % liegt. Extrapoliert man diese Daten, so könnte Solana bereits in 15 Monaten Ethereum überholt haben.

TVL-Vergleich von Ethereum und Solana | Quelle: DeFiLlama

Inkludiert man hingegen das aktuelle monatliche Wachstum der L2s (Base, Arbitrum One, Scroll, Taiko, Manta Pacific, OP Mainnet, Linea, ZKsync Era, Mantle, Blast, Starknet) von 24 % so würde Ethereum sogar die Führung behalten.

Bei dieser Berechnung wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass die neuen L2s mit einem geringen TVL diesen natürlich prozentual deutlich schneller steigern können, als dies bei Chains der Fall ist, welche bereits einen hohen Ausgangswert haben. Daher können wir mit einer gewichteten Analyse bessere Ergebnisse erhalten.

Berücksichtigt man also auch die Höhe der jeweiligen TVLs und nimmt eine gewichtete Bewertung inklusive Ethereum vor, so liegt die gewichtete Wachstumsrate des Ethereum-Ökosystems nur noch bei 7,99 % und somit deutlich niedriger.

Basierend auf dieser Grundlage würde der TVL auf Solana bereits in 18 Monaten den von Ethereum inklusive L2s überholen. Dies ist teilweise schon in den Kurs des SOL-Coins eingepreist worden.

Denn das Verhältnis der Marktkapitalisierung zu dem TVL beträgt bei Solana 12,26 und bei Ethereum nur 6,54. Somit kann man davon ausgehen, dass die SOL-Chain ihren TVL bald verdoppeln wird.

Ethereum wurde von Solana bereits bei vielen Parametern überholt

Die Solana-Blockchain hat sich trotz ihrer kürzeren Existenz schon hervorragend im Web3-Bereich etabliert. So hat sie erstmalig im Juli 2024 Ethereum bei den monatlichen On-Chain-Volumen überholt und 2,73 Mr. USD mehr als der bisherige Marktführer erreicht.

Seitdem handelt es sich um ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Von den letzten 4 Monaten konnte zweimal Solana die Spitze erklimmen und zweimal Ethereum. Dennoch ist die Führung von ETH mit 9 Mrd. USD meist etwas größer als die von Solana mit 1 bis 3 Mrd. USD.

On-Chain-Volumen nach Blockchains | Quelle: DeFiLlama

Würde Solana die Marktkapitalisierung von Ethereum an dem Allzeithoch von 568,92 Mrd. USD erreichen, so würde dies basierend auf der aktuellen Bewertung von Solana in Höhe von 73,22 Mrd. USD einem Plus von 677 % entsprechen. Für den SOL-Kurs bedeutet dies, dass er in den nächsten 18 Monaten auf bis zu 1.211,11 USD steigen könnte.

Die Ethereum-Skalierungslösungen kommen laut GrowThePie gemeinsam auf 32,25 Mio. und Ethereum laut The Block auf 12,3 Mio. monatliche aktive Wallets sowie somit gemeinsam auf 44,55 Mio. Nutzer. Im Vergleich dazu hat Solana hingegen schon die Marke von 100 Mio. übertroffen.

Allerdings sollte dabei berücksichtigt werden, dass mit 96,75 Mio. ein großer Anteil von 82,43 % dieser Wallets überhaupt keine SOL-Coins hält. Zieht man diese wiederum ab, so sind es bei Solana nur noch 20,63 Mio. Wallets und somit weniger als im gesamten Ethereum-Ökosystem.

Solana-Bestände der täglich aktiven Nutzer | Quelle: Hellomoon

Neuartiges Ethereum-Ökosystem soll die Massenadaption vorantreiben

Während nicht wenige traditionelle Kryptowährungen technologische Grundkenntnisse für eine angemessene Bewertung voraussetzen, handelt es sich bei den Memecoins um eine besonders massentaugliche Kryptowährung. Denn ihre Einstiegshürden sind deutlich geringer und so konnten sie sich schnell verbreiten, insbesondere durch diverse Sport-Sponsorings.

Einige Krypto-Experten erachten die Memecoins gar als ein wichtiges Instrument, um die Mainstreamadaption des Web3-Marktes voranzutreiben. Der BitMEX-Geschäftsführer Arthur Hayes hatte einmal erwähnt, dass Memetoken eine wichtige Rolle spielen, um Menschen auf den Kryptomarkt zu bringen.

Murad Mahmudov geht sogar von einem Memecoin-Superzyklus und der CryptoQuant-CEO von einem baldigen Memetoken-Allzeithoch aus. Aber auch die DappRadar-Analystin Sara Gherghelas rechnet damit, dass sie aufgrund der niedrigen Einstiegshürde der Schlüssel zur Massenadaption sein könnten. Zudem würden einige von ihnen wie Shiba Inu sogar über den rein spekulativen Charakter hinausgehen.

Obwohl die meisten dieser Coins keinen wirklichen Nutzen haben, waren sie besonders beliebt unter Investoren. Denn fast die Hälfte von ihnen nimmt sie in ihre Portfolios auf. Allerdings werden 97 % aller Coins aufgeben und halten durchschnittlich nur 1 Jahr. Zudem schaffen es von den Launchpads nur 1,39 % auf die Kryptobörsen.

Da die Chancen von einzelnen Memecoins nicht besonders hoch sind, haben sich Wale wie der Krypto-Unternehmer und bekannteste X-Space-Veranstalter Mario Nawfal das Memetoken-Infrastrukturinvestment von Pepe Unchained ins Visier genommen. Dieses kann von der hohen Nachfrage und den Gebühreneinnahmen profitieren.

Somit stellt Pepe Unchained ein diversifiziertes Investment im Gegensatz zu anderen Memecoins dar. Daher können Sie den Boom nutzen, müssen aber nicht Ihr Glück von einem Einzelinvestment abhängig machen. Stattdessen werden Sie eher zu einer Art Schaufelverkäufer für die Goldsucher auf dem Memetoken-Markt. Allein gestern wurde nur auf Pump.Fun fast 25.000 erstellt und 1,59 Mio. USD an Gebühren eingenommen.

Im Unterschied zu diesem können Interessierte jedoch in Pepe Unchained investieren und somit selbst profitieren. Deshalb hat der Presale auch ein so großes FOMO bei den Investoren ausgelöst, zumal der Memecoin-Sektor im letzten Quartal der am meisten gesuchte Kryptosektor auf der Kryptodaten-Website von CoinMarketCap war. Nun sind jedoch nur noch wenige Coins im Vorverkaufsangebot von Pepe Unchained erhältlich.

