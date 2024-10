Ethereum-Layer-2s: Welche Technologie wird sich durchsetzen?

Die Welt der Kryptowährungen kann mit ihren vielen Fachbegriffen insbesondere für Anfänger schnell einmal zu einer Herausforderung werden. Um das Mysterium etwas besser zu entschlüsseln, haben wir im folgenden Beitrag einmal die technologischen Entwicklungen der ETH-L2s näher unter die Lupe genommen.

Denn die Ethereum-Blockchain ist mit ihren Angeboten führend auf dem Web3-Markt, leidet allerdings noch immer unter Skalierungsprobleme, welche nun die L2s lösen sollen. Worin sich deren Technologien unterscheiden, zeigen wir im folgenden Beitrag auf.

Plasma

Eine der ersten Layer-2-Technologien war Plasma, welches von Vitalik Buterin und Joseph Poon im Jahr 2017 entwickelt wurde. Mit dessen Hilfe sollten die Transaktionen außerhalb der Blockchain berechnet und dann in einer komprimierten Version auf der ETH-Chain gespeichert werden.

Allerdings hat Plasma einige Nachteile mit sich gebracht. So wurde es für die Entwicklung kompliziert und die Nutzererfahrung war weniger optimal, da es lange Ausstiegszeiten und eine fehlende Datenverfügbarkeit gab. Somit konnten nur wenige Anwendungen realisiert werden.

Sidechains

Außerdem sind 2017 erstmalig Sidechains erschienen, welche häufig mit den L2s verwechselt werden. Im Unterschied zu diesen handelt es sich jedoch um eigenständige Blockchains mit einem individuellen Konsensmechanismus und Sicherheitsprotokollen.

Somit hängt auch die Sicherheit von deren Transaktionen nicht von Ethereum, sondern ihren eigenen Validatoren ab. Für die Übertragung von Vermögenswerten zwischen den Netzwerken nutzen sie Bridges.

State Channels

Nach Plasma erfolgten im selben Jahr die sogenannten State Channels. Das Konzept funktioniert ähnlich wie das Lightning Network von Bitcoin. Denn es wird eine große Anzahl von Transaktionen zwischen zwei Parteien außerhalb der Blockchain ausgetauscht und wiederum nur dessen Resultate on-chain gespeichert.

Zwar haben die State Channels einige Vorteile für gebracht, allerdings waren sie primär dann sinnvoll, wenn es zwischen festen Parteien zu Interaktionen kam. Somit wurde das Skalierungsproblem noch immer nicht vollends gelöst.

Optimistic Rollups

Daraufhin erschienen im Jahr 2019 erstmalig die Rollups, welche die Daten auch auf der Ethereum-Blockchain abspeichern. Zudem wurden mit ihnen Smart Contracts und DApps ermöglicht, was sie wiederum noch nützlicher machte.

Die ersten waren die sogenannten Optimistic Rollups, die davon ausgehen, dass die übertragenen Daten korrekt sind. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Geschwindigkeit und die Kosten aus. Allerdings gibt es einen Zeitraum von rund einer Woche, während dem die Transaktionen infrage gestellt werden können.

ZK Rollups

Im Unterschied zu den Optimistic Rollups überprüfen die ZK Rollups die Transaktionen mit einem mathematischen Beweis, womit sie eine höhere Sicherheit gewähren. Darüber hinaus werden die Daten verifiziert, ohne jedoch sensible Informationen preisgeben zu müssen. Deshalb stellen sie in Bezug auf den Datenschutz eine bessere Lösung dar. Zudem bieten sie eine sofortige Finalität, da die Anfechtungsperiode der Optimistic Rollups entfällt.

Validium

Nachdem die Adoption der L2s in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund der steigenden Gebühren und der niedrigen Transaktionsgeschwindigkeit auf Ethereum vorangetrieben wurde, erschien das Konzept Validium.

Dieses nutzt mit Zero Knowledge Proofs ein ähnliches Verfahren wie die ZK Rollups, allerdings speichert es die Beweise nicht wie diese auf der Ethereum-Blockchain, sondern stattdessen außerhalb.

Auf diese Weise kann die Skalierbarkeit sogar noch einmal weiter optimiert werden. Denn somit müssen weniger Daten für einen höheren Preis und mit einer niedrigeren Geschwindigkeit auf der ETH-Chain gespeichert werden. Allerdings birgt dies auch den Nachteil, dass somit die Sicherheit geringer ist und von dem Operator, also einem Validierer der Chain, abhängt.

Volition

Von StarkWare wurde dann mit Volition eine Kombination aus den ZK Rollups und Validum entwickelt. Mit dieser erhalten die Nutzer die Möglichkeit, dass sie wählen können, ob die Daten innerhalb oder außerhalb der Blockchain gespeichert werden. Somit lässt sie sich je nach Anwendungsfall individuell anpassen. Dementsprechend kann ein höheres oder niedrigeres Sicherheitslevel gewählt werden.

