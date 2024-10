Netflix verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Nach der Veröffentlichung überraschend positiver Quartalszahlen am 18. Oktober 2024 erreichte die Aktie des Streaming-Giganten ein neues Allzeithoch. Der Kurs stieg auf 704,80 EUR, was einem Zuwachs von 0,16% gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders beeindruckend ist die Jahresentwicklung: In den letzten zwölf Monaten konnte die Netflix-Aktie um satte 90,87% zulegen.

Wachstum durch Serienhits und neue Abonnenten

Der jüngste Erfolg von Netflix basiert auf mehreren Faktoren. Populäre Serien wie "The Perfect Couple" trugen maßgeblich zum Gewinn von Millionen neuer Abonnenten bei. Diese Entwicklung spiegelt sich in der starken finanziellen Performance des Unternehmens wider und unterstreicht seine dominante Position im hart umkämpften Streaming-Markt.

