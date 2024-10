Die Ardmore Shipping Corporation zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld robust. Der Aktienkurs des Unternehmens, das sich auf den weltweiten Seetransport von Erdölprodukten und Chemikalien spezialisiert hat, verzeichnete am 19. Oktober einen leichten Anstieg von 0,33% auf 16,76 USD. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 6,61% liegt die Aktie im Jahresvergleich immer noch 25,51% im Plus, was die langfristige Stärke des Unternehmens unterstreicht.

Solide Finanzkennzahlen signalisieren Stabilität

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Ardmore Shipping eine attraktive Dividendenrendite von 6,27%, basierend auf einer erwarteten Dividende von 1,20 USD je Aktie. Mit einem für 2024 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,72 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,39 präsentiert sich das Unternehmen als potenziell interessante Option für wertorientierte Investoren im Schifffahrtssektor.

