Die OceanaGold Aktie zeigt weiterhin eine bemerkenswerte Entwicklung am Markt. Mit einem aktuellen Kurs von 2,844 EUR (Stand: 19. Oktober) konnte das Wertpapier innerhalb des letzten Monats um beachtliche 11,58% zulegen. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die ein Plus von 61,38% aufweist.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz des starken Kursanstiegs bleibt die Bewertung der Aktie interessant. Das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,95 deutet auf eine attraktive Bewertung hin. Zudem plant OceanaGold für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende von 0,014542 EUR je Aktie, was einer Rendite von 0,67% entspricht. Diese Zahlen unterstreichen die solide finanzielle Position des Goldproduzenten und könnten für Anleger von Interesse sein.

