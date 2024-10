Die Goodyear Tire & Rubber Aktie verzeichnete am 19. Oktober 2024 einen leichten Anstieg von 0,25% und schloss bei 8,00 EUR. Dieser moderate Zuwachs spiegelt eine vorsichtige Stabilisierung wider, nachdem der Reifenhersteller in den vergangenen Monaten mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert war. Trotz des jüngsten Aufwärtstrends bleibt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was die anhaltenden Schwierigkeiten im Automobilsektor unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,11, was auf eine potenzielle Unterbewertung der Aktie hindeutet. Zudem liegt das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 2,21, was im Branchenvergleich als günstig eingestuft werden kann. Diese Kennzahlen könnten für Anleger von Interesse sein, die nach unterbewerteten Möglichkeiten im Automobilzulieferersektor suchen.

