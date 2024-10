Die MPH Health Care AG verzeichnet eine positive Entwicklung im Gesundheitsmarkt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 24,60 EUR und konnte im vergangenen Monat um 4,68% zulegen. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg von 67,92% im Jahresvergleich, was das wachsende Interesse der Investoren an diesem Unternehmen unterstreicht. Die Aktie notiert derzeit 49,29% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine starke Markposition hindeutet.

Attraktive Dividendenrendite

Für das Geschäftsjahr 2024 plant MPH Health Care eine Dividende von 1,20 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer beachtlichen Dividendenrendite von 5,22%, die für Anleger besonders attraktiv sein könnte. Mit einer Marktkapitalisierung von 105,3 Millionen EUR und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,56 präsentiert sich das Unternehmen in einer soliden finanziellen Verfassung.

