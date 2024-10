Die Quanta Services Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld bemerkenswert stabil. Am 19. Oktober 2024 notierte das Papier bei 289,05 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,05% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieser marginalen Abwärtsbewegung konnte die Aktie im vergangenen Monat ein beachtliches Plus von 7,96% verzeichnen. Dies unterstreicht die Robustheit des Unternehmens in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 42,6 Milliarden EUR gehört Quanta Services zu den Schwergewichten im Infrastruktursektor. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 35,40 angegeben, was auf eine moderate Bewertung hindeutet. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Dividendenrendite mit 0,13% für das laufende Jahr relativ gering ausfällt.

Quanta Services Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...