Die Sandstorm Gold Aktie verzeichnete am 19. Oktober 2024 einen leichten Rückgang von 0,36% auf 5,52 EUR. Trotz dieses minimalen Tagesverlusts zeigt der Goldlizenzgeber eine bemerkenswerte Jahresentwicklung. Mit einem Zuwachs von 18,20% in den letzten zwölf Monaten und einem Anstieg von 2,78% im letzten Monat demonstriert das Unternehmen eine robuste Performance in einem volatilen Marktumfeld.

Finanzkennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Sandstorm Gold eine Dividende von 0,047669 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,84% entspricht. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48,92 für 2024 deutet auf eine optimistische Markterwartung hin, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10,73 auf eine solide finanzielle Basis hinweist. Anleger sollten diese Kennzahlen im Kontext der Edelmetallbranche betrachten.

