Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG verzeichnet eine leichte Kurserholung. Am 18. Oktober schloss die Aktie bei 66,20 EUR, was einem Anstieg von 0,61% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz eines Jahresverlusts von 19,07% zeigt sich der Kurs in jüngster Zeit relativ stabil. Das Unternehmen steht vor der Herausforderung, sich in einem sich wandelnden Energiemarkt zu behaupten und gleichzeitig seine Investitionen in erneuerbare Energien voranzutreiben.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,91 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,41 erscheint die Aktie nach gängigen Maßstäben unterbewertet. Für das Geschäftsjahr 2024 plant EnBW eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,11% entspricht. Diese Zahlen unterstreichen die solide finanzielle Position des Unternehmens trotz der Herausforderungen im Energiesektor.

Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...