Die Fiserv Aktie bleibt im Fokus der Analysten. Am 20. Oktober 2024 bestätigte Citigroup ihre Kaufempfehlung für den Finanzdienstleister und erhöhte das Kursziel von 187 USD auf beachtliche 226 USD. Diese positive Einschätzung unterstreicht das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Aktuelle Kursentwicklung

Die Aktie des Finanztechnologieanbieters notierte zuletzt bei 181,34 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,07% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwankung zeigt sich die Fiserv Aktie auf Monatssicht mit einem Zuwachs von 12,48% in robuster Verfassung. Mit einer Marktkapitalisierung von 104,6 Milliarden Euro bleibt Fiserv ein Schwergewicht in der Branche der Finanztechnologie.

[...]

