ApeCoin bringt eigene Layer 2 auf den Markt - Kurs explodiert

Normalerweise passiert an Sonntagen nicht wirklich viel am Kryptomarkt. Das Handelsvolumen ist überschaubar und mit großen Kurssprüngen der bekanntesten Coins rechnet man eigentlich nicht. Bei ApeCoin ($APE) sieht das heute aber anders aus. Der Kurs des Top 100 Coins ist dabei, sich zu verdoppeln. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Wert der Token um mehr als 66 % gestiegen. Derzeit sieht es auch nicht danach aus, als würde der Hype bereits abflachen. Das liegt daran, dass ApeCoin Anleger mit guten Nachrichten überzeugen kann.

ApeChain gestartet

ApeCoin hat als Token, der den Besitzern des Bored Ape Yacht Club NFTs geschenkt wurde, einen extremen Hype hinter sich und konnte danach nie mehr an diesen anknüpfen. Vom Allzeithoch ist der Kurs um über 96 % eingebrochen und es hat auch nicht danach ausgesehen, als würde sich das nochmal ändern. Nun sorgen die Entwickler mit einer neuen Blockchain für Aufsehen.

Die ApeChain ist heute live gegangen und die Community reagiert optimistisch auf die guten Nachrichten. Die ersten $APE-Token werden bereits auf die neue Layer 2 transferiert, da sie dort auch eine Staking-Rendite einbringen sollen. Der Kurs reagiert entsprechend auf die Meldung.

($APE Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs um über 66 % gestiegen. Über 20 % nur in der letzten Stunde, wodurch schnell deutlich wird, dass das noch nicht alles gewesen sein muss. Obwohl die Meldung über den Launch der Layer 2, die auf Arbitrium aufbaut, erst wenige Stunden her ist, werden auch bereits die ersten Projekte angekündigt.

Are you ready to get LIQUIDATED? https://t.co/Hf2vfawnQ4 - ApeCoin (@apecoin) October 19, 2024

Mit Top Trader kommt ein Trading-Simulator, der den Handel ohne Risiko ermöglicht. Es dürfte nicht lange dauern, bis zahlreiche Projekte auf der Layer 2 launchen, da ApeCoin natürlich immer noch einen gewissen Namen in der Branche hat, auch wenn die Token inzwischen massiv an Wert verloren haben. Auf den Kurs könnte sich das auch in Zukunft weiterhin positiv auswirken, wenn das Ökosystem nun konstant wachsen sollte. Ähnliches erwarten sich Analysten auch vom neuen Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchaiend startet auch eine eigene Layer 2

$APE ist nicht der einzige Coin, der durch den Launch einer eigenen Layer 2 durch die Decke geht. Auch Uniswap ($UNI) ist erst kürzlich explodiert, als die UniChain gelauncht wurde. Mit Pepe Unchained ($PEPU) kommt nun der erste Meme Coin auf den Markt, der ebenfalls eine eigene Blockchain mitbringt, die als Layer 2 für Ethereum aufgebaut ist. Die $PEPU-Chain ermöglicht schnellere und günstigere Transaktionen und verbindet so Memes und Utility in einem Projekt. Ein Konzept, das bei Anlegern viel Anklang findet.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Anleger bereits fast 21 Millionen Dollar investiert haben, um von Anfang an dabei zu sein. Während $APE schon vor dem Launch der Layer 2 über 500 Millionen Dollar wert war und nun in Richtung einer Milliarde Dollar steigt, steht $PEPU noch ganz am Anfang und auch hier erwarten Analysten, dass es sich aufgrund der eigenen Blockchain um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln könnte. Für frühe Käufer würde das extrem hohe Gewinne von tausenden Prozent bedeuten.

Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, bei der die jährliche Rendite (APY) mit der größe des Staking Pools variiert. Das bedeutet, je weniger $PEPU-Token gestakt werden, desto höher die Rendite. Daher ist die APY vor allem am Anfang noch sehr hoch und liegt derzeit bei 107 %. Es sieht also stark danach aus, als könnte es sich bei $PEPU um eine einmalige Gelegenheit handeln, sein Kapital in kurzer Zeit zu vervielfachen.

