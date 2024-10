Die 1&1 AG verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Aktienkurs des Telekommunikationsanbieters konnte in den letzten Wochen deutlich zulegen und verzeichnete am Donnerstag einen signifikanten Anstieg im XETRA-Handel. Diese positive Entwicklung überrascht, da das Unternehmen im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang hinnehmen musste. Trotzdem zeigt sich die 1&1-Aktie resilient und konnte im vergangenen Monat um beachtliche 6,35% zulegen.

Aktuelle Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden Euro bleibt 1&1 ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 7,85 angegeben, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,28% entspricht.

