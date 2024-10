Die Katze ist aus dem Sack: die Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung könnten sich drastisch erhöhen. Doch Versicherte haben die Wahl zum günstigsten oder zum besten Anbieter zu wechseln. €uro hat getestet, bei welcher Kasse Sie was für Ihr Geld bekommen. Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) bietet in Deutschland für rund 90 Prozent der Bevölkerung eine solide Absicherung im Krankheitsfall. In Zeiten steigender Beiträge und wachsender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...