Die Schallmauer von 20.000 Punkten im DAX dürfte die Anleger in der neuen Börsenwoche inspirieren. In den vergangenen Tagen hatte sich der deutsche Leitindex nach einem vorübergehenden Rücksetzer schnell wieder gefangen und anschließend Rekord auf Rekord folgen lassen - mit Kursen von fast 19.700 Punkten. Bis zu 20.000 Zählern fehlen also nur noch wenige Punkte."Grünes Licht von der Europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...