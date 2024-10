Köln (ots) -Torsten Sträter und Tony Bauer erhalten den Deutschen Comedypreis 2024. Dieser wurde Tony Bauer am 16. Oktober in der Kategorie "Bester Newcomer" und Torsten Sträter am 19. Oktober in der Kategorie "Erfolgreichstes Live-Programm" jeweils im Rahmen der1 LIVE COMEDY-NÄCHTE XXL überreicht. Nahezu alle fünf XXL-Termine waren ausverkauft.Daniela Mayer, Festivalleitung COLOGNE COMEDY FESTIVAL:Tony Bauer ist der Senkrechtstarter der deutschen Comedyszene und ein absolutes Stand-Up Ausnahmetalent der neuen Generation. Schon vor zwei Jahren begeisterte er erstmalig vor 13.000 Menschen in der Lanxess Arena bei der "1LIVE COMEDY-NACHT XXL". Seitdem hat er Shows wie die "1LIVE Hörsaal-Comedy" moderiert, ganz nebenbei sein erstes eigenes Soloprogramm geschrieben und sich bei "Let's Dance" in die Herzen der Zuschauer getanzt. Neben seinem Comedy-Talent fasziniert Tony Bauer aber vor allem mit seiner unbefangenen, selbstironischen Art mit seiner Krankheit, dem Kurzdarmsyndrom, umzugehen. Diese hat ihn nie davon abgehalten, seine Karriere auf der Bühne zu starten und seinen Traum zu leben. Seine Geschichten über das Leben mit einer Behinderung, sein warmherziger, mitreißender Humor, seine Offenheit und sein Mut haben ihn auch zu einem wichtigen Vorbild für Inklusion und die Botschaft "Wir sind alle gleich" gemacht. Für dieses gesellschaftliche Engagement und sein herausragendes Talent verleiht das COLOGNE COMEDY FESTIVAL Tony Bauer in diesem Jahr den Deutschen Comedypreis als "Bester Newcomer".Tony Bauer: "Killer! Insane! Ich hätte nie damit gerechnet! Einfach ich, irgendein Junge aus Duisburg-Marxloh bekommt diesen Preis, das ist schon krass! Aber großartige Dinge passieren nie alleine. Natürlich muss man viel arbeiten und ganz am Ende liegt es dann an einem selbst. Aber es ist eine Teamleistung. Und ohne meine Jungs, meine Familie, meine Mum, meine Oma, meinen Opa, ohne die Leute, die mich aufs Spielfeld geschickt haben, an mich geglaubt haben, bevor ich selber an mich geglaubt hab und ohne den lieben Gott wäre das nie passiert."Torsten Sträter ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Deutschen Comedians. Er begeistert die Massen mit seinem ganz besonderen Humor aus Ruhrpott-Charme, Authentizität und Smartness. Er schafft es wie kaum ein anderer seinem Humor treu zu bleiben und verbindet damit Generationen.Daniela Mayer, Festivalleitung COLOGNE COMEDY FESTIVAL:Der Comedian, Moderator und Autor Torsten Sträter verkaufte für seine Erfolgsshow "Mach mal das große Licht an" in diesem Jahr die meisten Tickets aller deutschen Live-Comedyshows. Er ist somit der Preisträger des Deutschen Comedypreises 2024 in der Kategorie "Erfolgsreichstes Live-Programm 2024"!Zitat Torsten SträterStifter und Ausrichter des Deutschen Comedypreises ist das COLOGNE COMEDY FESTIVAL. Die Comedypreise werden in diesem Jahr im Rahmen des CCF verliehen, das noch bis zum 3. November in 30 Locations in ganz Köln stattfindet.Erfolgreiche 1 LIVE COMEDY-NÄCHTE XXL:Erstmalig fünf Mal fand die beliebte Comedy-Mixshow in diesem Jahr statt und war nahezu zu jedem Termin ausverkauft. Insgesamt über 56.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben in diesem Jahr die 1 LIVE COMEDY-NÄCHTE XXL besucht - damit neuer Rekord!Über das COLOGNE COMEDY FESTIVAL:Zwischen dem 11. Oktober und 3. November 2024 sind beim 34. COLOGNE COMEDY FESTIVAL die Top-Stars und angesagtesten Talente aus Comedy und Stand Up in über 30 Locations in Köln zu sehen. Das COLOGNE COMEDY FESTIVAL ist das größte Comedy Festival Deutschlands. Weitere Infos und Tickets unter: https://comedy.cologne/[Fotos zu dieser Pressemeldung erhalten Sie hier: Fotolink. (https://www.picdrop.com/banijaygermany/DcRMWjECzK) Honorarfreie Nutzung für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Berichterstattung. Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk: Brainpool Live Entertainment GmbH/COLOGNE COMEDY FESTIVAL/ Guido Schröder oder Valéry Kloubert. Foto/Logo darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.]Pressekontakt:Brainpool UnternehmenskommunikationAnna NischTel.: 0221-6509-3012E-Mail: Anna.Nisch@brainpool.deOriginal-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16574/5890755