Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Die Musim Mas Group, der Livelihoods Fund for Family Farming (L3F), SNV Indonesia und World Agroforestry (ICRAF) arbeiten zusammen, um das Wissen und die Kapazitäten unabhängiger Ölpalmen-Kleinbauern durch das Projekt Biodiverse & Inclusive Palm Oil Supply Chain (BIPOSC) zu verbessern.Das Projekt begann im Jahr 2021 und verfolgt einen langfristigen Ansatz, um eine abholzungsfreie Lieferkette aufrechtzuerhalten, degradiertes Land zu regenerieren, die lokale Artenvielfalt wiederherzustellen und die Lebensgrundlage unabhängiger Kleinbauern in Labuhanbatu, Nordsumatra, zu verbessern. BIPOSC wird dies unter anderem durch die Einführung regenerativer Landwirtschaft, lokal angepasster Agroforstmodelle und den Aufbau von Kapazitäten für nachhaltige Unternehmen erreichen.Die teilnehmenden unabhängigen Kleinbauern erhielten zuvor eine ergänzende Schulung durch Musim Mas. Nach der Schulung gründeten diese Kleinbauern eine Kleinbauernvereinigung, die Labuhanbatu Independent Oil Palm Smallholders Association (APSKS LB), Nordsumatra. Musim Mas ermutigt die Kleinbauern, sich zu Verbänden zusammenzuschließen, um einen besseren Zugang zu Ressourcen zu erhalten und die Zertifizierung durch Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) und Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) zu erlangen."Musim Mas hat seit langem erkannt, dass Kleinbauern der Schlüssel zum Erreichen der Nachhaltigkeit von Palmöl sind, und deshalb führen wir das umfangreichste Kleinbauernprogramm Indonesiens. Wir sind der Meinung, dass der Weg in die Zukunft darin besteht, mit mehr Partnern zusammenzuarbeiten, um eine größere Wirkung zu erzielen. Gemeinsam mit unseren BIPOSC-Partnern hoffen wir, die Fähigkeiten und Kenntnisse von Kleinbauern durch regenerative Landwirtschaft und verwandte Techniken zu verbessern. Regenerative Landwirtschaft und Agroforstwirtschaft haben das Potenzial, Kleinbauern dabei zu helfen, Teil einer nachhaltigen Palmöl-Lieferkette zu werden. Es könnte ihnen helfen, alternative Einkommensquellen zu erschließen, insbesondere während der Wiederbepflanzungsperiode, in der ihre Palmölpflanzen in der Regel drei Jahre lang unproduktiv sind", sagte Rob Nicholls, General Manager, Projects & Programs, Musim Mas Group.Angesichts des Klimawandels und der bedrohten Artenvielfalt kann die regenerative Landwirtschaft für kleine landwirtschaftliche Betriebe eine Rolle spielen, da sie die Gesundheit des Bodens erhält, Erosion und Wasserabfluss verhindert und potenziell Treibhausgasemissionen und Stickstoffverluste verringern kann."Als globale Entwicklungspartnerorganisation will die SNV Indonesia bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) unterstützen. Um dies zu erreichen, müssen wir wirksame und wirkungsvolle Programme zur Umgestaltung der Landwirtschafts- und Lebensmittelsysteme, der Energie- und Wasserversorgung umsetzen. Im Rahmen des BIPOSC-Programms fördern wir ein umfassendes regeneratives Landwirtschafts- und Agroforstmodell, um die Bodenfruchtbarkeit und die biologische Vielfalt zu erhalten und den Landwirten maximalen Nutzen für ihren Lebensunterhalt und die Wirtschaft zu bieten", sagte Rizki Pandu Permana, Landesdirektor von SNV Indonesia.Zu den wichtigsten Techniken der regenerativen Landwirtschaft, die gelehrt werden, gehören der Einsatz von Bioprodukten, das Mulchen zum Schutz des Mutterbodens, der Anbau von Bodendeckern, die integrierte Schädlingsbekämpfung, die den Bedarf an chemischen Pestiziden verringert, und die Ausbringung von Kompost, der den Bedarf an chemischen Düngemitteln reduziert. Bisher wurden 1.032 unabhängige Kleinbauern geschult, die diese Techniken in ihren Betrieben anwenden, was einer Gesamtfläche von 1.063,68 Hektar entspricht. Im Rahmen des Projekts wurden 25 Dorfmoderatoren ausgebildet, die den Kleinbauern praktische Hilfe leisten, und sieben Demoparzellen als Pilotgebiete und Lernorte für regenerative Landwirtschaft eingerichtet."Als ich vor einigen Jahren Palmöl-Kleinbauern in der Region besuchte, war ihre größte Sorge der Zugang zu mehr Düngemitteln. Während Düngemittel eine Schlüsselrolle bei der Steigerung von Erträgen spielen, klaffte eine deutliche Lücke im Verständnis, wie man den Boden vor langfristiger Degradation schützen kann. Die Kleinbauern brauchten mehr Wissen über die Erhaltung der Bodengesundheit, die Erhaltung der Bodenstruktur und andere wichtige Faktoren. Genau das war das Ziel des BIPOSC-Projekts, und wir freuen uns, dass die beteiligten Landwirte jetzt nicht nur höhere Erträge, sondern auch gesündere Böden auf ihren Parzellen verzeichnen", sagte Bernard Giraud, Präsident und Mitbegründer von Livelihoods.Das Projekt befasst sich auch mit dem Aufbau von Kapazitäten. Zusätzlich zur Hauskompostierung ermöglichte das Projekt dem örtlichen Bauernverband APSKS LB, eine Kompostieranlage mit einer Kapazität von 100-150 Tonnen/Monat zu entwickeln und zu betreiben. Die Einheit produziert Kompost in großem Maßstab mit Inputs von nahe gelegenen Mühlen und landwirtschaftlichen Parzellen und bietet den Mitgliedsbauern Kompost zur Hälfte der üblichen Marktpreise an. Im Jahr 2023, dem ersten Betriebsjahr, produzierte die Anlage 588 Tonnen Kompost und erwirtschaftete einen Gewinn von 421 Millionen IDR. Die Projektpartner sind der Meinung, dass dieses Modell auch andernorts nachgeahmt werden kann."Eines der wirkungsvollsten Ergebnisse dieses Projekts für Kleinbauern ist die Kompostieranlage und das damit verbundene Geschäftsmodell. Sie ermöglicht es Kleinbauern, sich zu erschwinglichen Preisen mit Kompost zu versorgen, und die Gewinne werden unter den Mitgliedsbauern aufgeteilt. Dies ist eine praktische Lösung, um die Einführung der Kompostierung zu fördern, und alle ASPKS-LB-Kleinbauern verwenden jetzt Kompost auf ihren Anbauflächen", sagte Syahrianto, Vorsitzender der Labuanbatu Independent Oil Palm Smallholders Association.Bis zum Jahr 2023 bewirtschaften unabhängige Kleinbauern rund 41 % der Ölpalmenanbauflächen in Indonesien, was 6,94 Millionen Hektar entspricht. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2030 auf 60 % ansteigt, weshalb Projekte wie BIPOSC für die Gestaltung der Zukunft der nachhaltigen Palmölproduktion entscheidend sind.Devane Sharmamedia@musimmas.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2533466/DSCF9193.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2533468/DSC07760.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2533467/DSCF0748.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ermoglichung-einer-regenerativen-landwirtschaft-fur-unabhangige-kleinbauern-in-indonesien-das-biposc-projekt-in-zusammenarbeit-mit-musim-mas-l3f-snv-indonesia-und-icraf-302281161.htmlOriginal-Content von: Musim Mas Holdings, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172907/5890763