© Foto: Baader Bank



Schwächen im Energiesektor, robuste Tech-Branche und Herausforderungen durch den starken US-Dollar. Robert Halver, Analyst bei der Baader Bank, spricht bei wO TV darüber.wallstreetONLINE: Schönen guten Tag, Herr Halver. Wie sind denn die allgemeinen Erwartungen an die Unternehmensergebnisse für das dritte Quartal 2024 in den USA? Gibt es Branchen, die besonders stark oder schwach abschneiden können? Robert Halver: Fangen wir allgemein an. Wir haben ja im dritten Quartal wahrscheinlich eine Gewinndelle zu erwarten. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Energiewerte nicht so gut abgeschnitten haben. Die Ölpreise sind nicht so hoch, das ist klar. Die zyklisch, die kultursensiblen Branchen …