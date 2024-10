L'Air Liquide, der französische Industriegase-Riese, zeigt sich weiterhin als solide Investition in einem volatilen Marktumfeld. Mit einer Marktkapitalisierung von 99,8 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen ein Schwergewicht in seinem Sektor. Die Aktie notierte zuletzt bei 173,44 Euro und konnte im Jahresvergleich ein Plus von 10,63% verzeichnen. Bemerkenswert ist, dass der Kurs aktuell 12,74% über seinem 52-Wochen-Tief liegt, was auf eine robuste Performance hindeutet.

Dividende und Bewertung

Für das Geschäftsjahr 2024 plant L'Air Liquide eine Dividende von 2,909 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,73% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 27,48 angegeben, was im Branchenvergleich als angemessen betrachtet werden kann. Angesichts der führenden Position des Unternehmens in Zukunftsmärkten wie Wasserstofftechnologie und nachhaltiger Energieversorgung bleibt die Aktie für langfristig orientierte Anleger interessant.

