Halle/Bonn (ots) -Heidi Reichinnek, Co-Vorsitzende der Gruppe Die Linke im Bundestag, hat beim Parteitag in Halle den neuen Zusammenhalt in ihrer Partei gelobt. "Ich bin wirklich begeistert, was hier für eine gute Motivation und Stimmung ist und wie es die neuen Vorsitzenden jetzt schon geschafft haben, ihre Feuertaufe zu bestehen, indem sie schwierige Themen wie Nahost und bedingungsloses Grundeinkommen so verhandelt haben, dass der Großteil damit zufrieden ist", sagte sie im Interview mit dem TV-Sender phoenix. Das zeige in ihren Augen, dass die beiden alle Mitglieder an einen Tisch bekämen. Weiter sagte sie: "Wir haben verstanden, dass es nur gemeinsam geht. Wir haben verstanden, dass die Leute keine Lust mehr haben, die ganze Zeit nur unsere Streitereien zu hören. Wir haben verstanden, wir sind für die Leute da und gehen jetzt wieder ran an die Brot-und-Butter-Themen und zwar mit voller Kraft."Gregor Gysi und Bodo Ramelow hätten beim Parteitag beeindruckende Reden gehalten und zum Zusammenhalt aufgerufen. Ziel sei nun der Einzug in den Bundestag. Reichinnek: "Gregor Gysi hat ja auch gesagt: Wir machen die Aktion Silberlocke. Die alten Herren kommen nochmal, um die Partei zu unterstützen. Gemeinsam mit den Jungen, gemeinsam mit denen, die schon lange dabei sind. Mehr Motivation kann ich mir eigentlich nicht wünschen." Die drei Männer seien landesweit bekannte Politiker und ein wichtiger Teil der Partei. Ebenso wichtig sei aber auch die Basis: "Wir brauchen ihre Gesichter, wir brauchen die Gesichter der neuen Parteivorsitzenden, wir brauchen auch die Gesichter von Sören Pellmann und mir. Aber genauso auch die Gesichter aus der Basis."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell