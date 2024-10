Wochenausblick - Noch mehr Quartalszahlen!

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Wie schon in der letzten Woche, wird die kommende Woche vor allem durch Quartalszahlen großer Unternehmen dominiert. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenauftakt bleibt es zunächst eher ruhig. Auf Konjunkturebene gibt Deutschland den jährlichen Erzeugerpreisindex bekannt. Interessant könnte die chinesische Zinssatzentscheidung durch die People's Bank of China werden. Der chinesische Markt war in den letzten Wochen vor allem durch eine starke Volatilität aufgefallen. Die Zinsentscheidung könnte nun wichtige Impulse für die Wirtschaft setzen. Zusätzlich beginnen in den USA die Treffen des Internationalen Währungsfonds. Diese Gespräche gehen die ganze Woche lang und die Ergebnisse könnten Auswirkung auf zukünftige Wechselkurse haben. Auf Unternehmensseite veröffentlicht das deutsche Softwareunternehmen SAP SE seine Quartalszahlen.



















Dienstag:



Am Dienstag wird es im Hinblick auf Quartalszahlen äußerst spannend. Die Unternehmen GE Aerospace, China Mobile LTD, Danaher Corporation, Phillip Morris, Verizon, Texas Instruments, RTX Corporation, Lockheed Martin und Fiserv veröffentlichen knapp aufeinanderfolgend ihre Quartalszahlen. Auf der konjunkturellen Seite hat der Dienstag leider nicht so viel zu bieten.



















Mittwoch:



Nicht weniger spannend bleibt es am Mittwoch. Auf Konjunkturebene wird zunächst das Verbrauchervertrauen für die Eurozone veröffentlicht. Dieses spiegelt das aktuelle Vertrauen von Individuen in die Wirtschaft wider und ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung des Marktes. In Kanada wird zur gleichen Zeit die Entscheidung für die zukünftige Zinspolitik durch die Bank of Canada getroffen. Auf Unternehmensseite werden am Mittwochabend alle Augen auf Tesla gerichtet sein. Das US-Unternehmen veröffentlicht nämlich gegen 22 Uhr seine Quartalszahlen. Am gleichen Tag geben außerdem Coca Cola, T-Mobile US, Thermo Fisher Scientific und IBM Einblick in ihre Zahlen.



















Donnerstag:



Auch am Donnerstag wollen die Quartalszahlen nicht ablassen. Von erheblicher Bedeutung werden natürlich die Quartalszahlen von Amazon sein. Aber auch die Zahlen der US-Unternehmen Caterpillar, S&P Global, Union Pacific Corporation, Honeywell International und United Parcel Service (UPS) können für Anleger interessant werden.















Freitag:



Nach einer aufregenden Woche wird es am Freitag wieder ruhiger. Zunächst wird der Tokio Verbraucherindex veröffentlicht. Dieser spiegelt die Kaufkraft des JPY wider und kann einen starken Einfluss auf die Einstellung des Marktes haben. Kurze Zeit später wird der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland bekannt gegeben, welcher angibt wie Unternehmen die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen. Auf Unternehmensseite veröffentlichen China Shenua Energy Company Limited und HCA Healthcare ihre Quartalszahlen.







