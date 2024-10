DAX: Aufwärts mit angezogener Handbremse! Die aktuelle Index-Analyse & Wochenausblick

Der DAX hat in den letzten Handelstagen seine Aufwärtsbewegung, wenn auch zunächst mit angezogener Handbremse, weiter fortgesetzt. Es ging in den letzten drei Handelstagen aufwärts. Der Index hat es im Rahmen dieser Bewegung geschafft, ein neues Allzeithoch zu markieren. Das Tageschart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Die Bullen haben es geschafft, den DAX weiter aufwärtszuschieben. Der Abstand zur SMA20 (aktuell bei 19.259 Punkten) ist aktuell veritabel. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen.

- geschrieben von Jens Chrzanowski - Berlin - DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008

DAX Rahmenbedingungen:

Die EZB hat bei ihrer letzten Sitzung am Donnerstag der letzten Handelswoche die Zinsen erneut gesenkt. Dieser Schritt war von den Märkten erwartet worden und von der Zentralbank im Vorfeld auch kommunikativ vorbereitet. Die EZB reagiert damit auf die nachlassende Inflationsgefahr mit der dritten Leitzinssenkung seit dem Sommer.

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily - 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat in den letzten Handelstagen seine Aufwärtsbewegung, wenn auch zunächst mit angezogener Handbremse, weiter fortgesetzt. Es ging in den letzten drei Handelstagen aufwärts. Der Index hat es im Rahmen dieser Bewegung geschafft, ein neues Allzeithoch zu markieren.

Das Tageschart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Die Bullen haben es geschafft, den DAX weiter aufwärtszuschieben. Der Abstand zur SMA20 (aktuell bei 19.259 Punkten) ist aktuell veritabel. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die die 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte bzw. natürlich die 20.000 Punkte sein. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange es die Bullen schaffen, den Index per Tagesschluss über der SMA20 zu halten.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, die in den kommenden Handelstagen...

