Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé hat am 20. Oktober 2024 seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigiert. Diese Anpassung erfolgte aufgrund anhaltender Herausforderungen im Marktumfeld, was zu einem Rekordtief beim Umsatzwachstum führte. Als Reaktion darauf verzeichnete die Nestlé-Aktie am Freitagnachmittag erhebliche Verluste an der Börse, was die Besorgnis der Investoren widerspiegelt.

Finanzielle Auswirkungen und Ausblick

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nestlé beläuft sich auf 239,2 Milliarden Euro. Trotz der jüngsten Rückschläge plant das Unternehmen, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 3,00 Euro je Aktie auszuschütten, was einer Dividendenrendite von 3,20% entspricht. Angesichts der aktuellen Herausforderungen bleibt abzuwarten, wie Nestlé seine Strategie anpassen wird, um das Vertrauen der Anleger wiederzugewinnen und das Wachstum wieder anzukurbeln.

