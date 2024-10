Sektoranalyse Transportsektor: ein Spiegelbild der Konjunktur!

Chancen & Risiken bei Fracht- & Logistik-Unternehmen

Der Transportsektor bietet für Anleger interessante Investitionsmöglichkeiten, die eng mit der globalen wirtschaftlichen Entwicklung verknüpft sind. Als fundamentaler Bestandteil der Weltwirtschaft profitiert die Branche vom zunehmenden internationalen Handel und der fortschreitenden Globalisierung. Insbesondere der boomende E-Commerce hat die Nachfrage nach Logistik- und Lieferservices stark ansteigen lassen. Die Urbanisierung und das weltweite Bevölkerungswachstum führen dabei zu einem stetig steigenden Bedarf an Personen- und Gütertransport. Gleichzeitig entstehen neue Geschäftsmöglichkeiten durch technologische Innovationen wie Elektromobilität, autonomes Fahren und die Digitalisierung der Logistikketten. Viele Transportunternehmen verfügen zudem über stabile Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Einnahmen und hohen Markteintrittsbarrieren aufgrund der kapitalintensiven Infrastruktur.

Allerdings müssen bei Investitionen in den Transportsektor auch bedeutende Risiken berücksichtigt werden. Ein zentrales Risiko stellt die ausgeprägte Abhängigkeit von Konjunkturzyklen dar. In wirtschaftlichen Abschwungphasen geht das Transport- und Frachtvolumen typischerweise deutlich zurück, was sich unmittelbar auf die Umsätze der Unternehmen auswirkt. Gleichzeitig stellen die Treibstoffkosten einen erheblichen Kostenfaktor dar, wodurch Schwankungen der Energiepreise die Profitabilität direkt beeinflussen. Diese Herausforderung wird durch zunehmende regulatorische Anforderungen wie verschärfte Umweltauflagen und steigende CO2-Bepreisung noch verstärkt.

Der Sektor ist außerdem durch einen hohen Investitionsbedarf gekennzeichnet. Die notwendige Modernisierung der Flotten, die Integration neuer Technologien sowie die fortlaufende Wartung der Infrastruktur binden erhebliche finanzielle Ressourcen. Zusätzlich steigt der Wettbewerbsdruck durch neue digitale Konkurrenten, während gleichzeitig ein anhaltender Preiskampf in vielen Segmenten zu beobachten ist. Externe Faktoren wie Naturkatastrophen, geopolitische Spannungen oder globale Krisen - wie die COVID-19-Pandemie eindrucksvoll gezeigt hat - können die Geschäftsentwicklung ebenfalls erheblich beeinträchtigen.

United Parcel Service Inc. (UPS) - ISIN US9113121068

Das Unternehmen mit den braunen Kastenwagen aus Sandy Springs in Georgia gehört zu den führenden Vertretern der Kurier-Express-Dienste. Die UPS-Aktie konnte erst neulich denn Abwärtstrend brechen, doch das Unternehmen steht weiterhin vor bedeutenden Hürden. Während die Wirtschaft schwächelt und der Konkurrenzkampf unter Logistikanbietern intensiv ist, dämpft dies die Geschäftsaussichten. Beim Überschreiten der Widerstandslinie bei 136 USD könnte sich ein Kurspotential zum Schließen der Kurslücke aus dem vergangenen Juli. Ein Lichtblick für Investoren könnte jedoch die üppige Dividende mit einer Rendite von 4,63 Prozent sein.

J.B. Hunt Transport Services Inc. (JBHT) - ISIN US4456581077

Der Logistikriese J. B. Hunt - ein Schwergewicht im nordamerikanischen Transportsektor - hat seinen Hauptsitz im US-Bundesstaat Arkansas. Als einer der führenden Akteure der Branche betreibt das Unternehmen eine Flotte moderner Sattelzüge und hat sein Geschäftsnetz strategisch über die USA hinaus nach Kanada und Mexiko ausgedehnt. Besonders bemerkenswert entwickelt sich das intermodale Geschäftsfeld (JBI) zur, das Verknüpfung unterschiedliche Transportwege. Dieser Bereich verzeichnet aktuell einen deutlichen Aufschwung, der auf zwei Säulen ruht: Zum einen profitiert JBI von steigenden Importvolumina, zum anderen von einer spürbaren Qualitätssteigerung im Schienenverkehr. Diese positive Dynamik ermöglichte es dem Unternehmen, rückläufige Preise im Markt geschickt zu kompensieren. Die Finanzwelt zeigt sich von dieser Entwicklung beeindruckt: Sowohl die Citigroup als auch JPMorgan Chase haben ihre positiven Einschätzungen zur Aktie bekräftigt. Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich zudem eine vielversprechende Pullback-Formation mit Inside Candle.

ZTO Express Inc. (ZTO) - ISIN US98980A1051

ZTO Express hat eine führende Position im chinesischen Paketmarkt mit einem Marktanteil von 22,9 Prozent im Jahr 2023. Die Gewinnentwicklung überstrahlt sogar das ohnehin schon starke Umsatzwachstum. Nach dem Rücksetzer zur wichtigen Unterstützung bei 25 USD und zum 20er-EMA zeigt die Aktie wieder deutliche Lebenszeichen. Diese technische Konstellation könnte den perfekten Einstiegszeitpunkt für Trader markieren, die auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen möchten.

C.H. Robinson Worldwide Inc. (CHRW) - ISIN US12541W2098

C.H. Robinson Worldwide, der US-Logistiker aus Minnesota, zeigt beeindruckende Performance: Die letzten zwei Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen deutlich, was sich in starken Kurssprüngen widerspiegelte. Der Verkauf des Landtransportgeschäfts an Senndner passt zur Strategie, sich auf Kernkompetenzen wie intermodalen Transport und Supply-Chain-Management zu konzentrieren. Der derzeit laufende Rücksetzer zum 20er-EMA lässt in Kürze neue Setups erwarten.

GXO Logistics Inc. (GXO) - ISIN US36262G1013

GXO versteht sich als ein weltweit führender Anbieter von zukunftsweisenden Logistiklösungen für multinationale Unternehmen. Es konnte in den vergangen Jahren bei Umsatz und Gewinn stark zulegen. Nach der starken Kursentwicklung der letzten beiden Wochen hat die Aktie die Marke bei 63 USD erreicht und befindet sich derzeit etwas auf dem Rückzug. Für Long Trade sollte man eine Bodenbildung abwarten.

Tagescharts vom 20.10.2024, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 18.10.2024

