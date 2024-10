Die Hensoldt-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen bemerkenswert stabil. Trotz der allgemeinen Marktvolatilität konnte das Papier des Verteidigungselektronikherstellers seine Position behaupten. Am 19. Oktober notierte die Aktie bei 30,02 EUR, was einer monatlichen Steigerung von 1,52% entspricht. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Interesse der Investoren an Unternehmen aus dem Verteidigungssektor.

Analysten sehen Potenzial

Experten von Hauck Aufhäuser erkennen weiteres Aufwärtspotenzial für die Hensoldt-Aktie. Diese Einschätzung basiert auf der soliden Marktposition des Unternehmens und den steigenden globalen Verteidigungsausgaben. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden EUR und einer für 2024 erwarteten Dividendenrendite von 1,02% bleibt Hensoldt ein interessanter Wert für Anleger, die auf Stabilität und moderates Wachstum setzen.

