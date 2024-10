© Foto: Unsplash



Für die Börsen-Gurus lohnt es sich, den größten ETF der Welt im Portfolio zu haben. Seit Jahresanfang hat er um 24,15 Prozent zugelegt. Januar 1993 ging der ETF an den Start und ist mittlerweile die Nummer 1 der Welt. Jetzt habe ich Sie aber lange genug auf die Folter gespannt. Der weltweit größte ETF ist der SPDR S&P 500 ETF Trust. Er wurde am 29.01.1993 gegründet und war einer der ersten auf dem Markt. Er startete mit einem Volumen von 6,5 Millionen US-Dollar. Jetzt hat der ETF die Schallmauer von 600 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen durchbrochen. Am 17. Oktober dieses Jahres belief sich das verwaltete Vermögen auf 603 Milliarden US-Dollar, was den SPDR S&P 500 in dieser …