RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) revolutioniert die Krebsbehandlung in der Region mit transformativen Therapien wie der CAR-T-Zelltherapie und der CRISPR-Genbearbeitung. Mit über 40 Jahren Erfahrung hat sich das KFSHRC zu einem weltweit führenden Anbieter von bahnbrechender personalisierter Krebsbehandlung entwickelt.

Im Jahr 2023 behandelte das Onkologie-Exzellenzzentrum 25 % aller Krebsfälle in Saudi-Arabien und erreichte dabei eine Gesamtheilungsrate von 50 % und eine hervorragende Heilungsrate von 90 % bei Leukämiepatienten.

Als eines der wenigen Zentren weltweit, das die CAR-T-Zell-Therapie anbietet, hat das KFSHRC die Blutkrebsbehandlung durch die Umprogrammierung der Immunzellen der Patienten verändert. Seit 2021 wurden über 100 Patienten behandelt, darunter der erste Fall eines 13-jährigen Leukämiepatienten. Im Jahr 2023 wurden 59 CAR-T-Zell-Therapien verabreicht, was einem Anstieg von 62 % entspricht, und die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei pädiatrischen Nierentumoren lag bei 97 %. Das KFSHRC hat Pionierarbeit bei der lokalen Produktion von CAR-T-Zellen geleistet, um den Zugang zu erweitern und die Kosten zu senken.

Auch das pädiatrische Onkologieprogramm des KFSHRC, das im King Fahd National Center for Children's Cancer (KFNCCC) angesiedelt ist, ist weiterhin ein Strahl der Hoffnung: 92 % der Fälle von akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) werden behandelt. Mit mehr als 3.000 abgeschlossenen pädiatrischen Stammzelltransplantationen hat das KFSHRC wichtige Behandlungen im lokalen Umfeld ermöglicht, sodass die Patienten nicht mehr im Ausland behandelt werden müssen.

Das KFSHRC treibt auch die genomische Medizin mit CRISPR-Cas9-Genbearbeitung und personalisierten Krebstherapien voran, darunter die ersten gentechnisch veränderten Mäuse im Königreich für die Erforschung seltener Krankheiten. Gentherapiestudien zu Hämophilie A und PNH haben die Ergebnisse verbessert und die Kosten gesenkt.

Das KFSHRC baut seine Rolle in der Immunologie und Genomforschung aus und verfolgt weiterhin einen Ansatz, bei dem der Patient im Mittelpunkt steht, um lebensrettende Therapien bereitzustellen und die Versorgung weltweit zu verbessern.

Es ist bemerkenswert, dass das KFSHRC im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance-Ranking 2024 als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten anerkannt wurde. Darüber hinaus wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek in die Liste der 250 besten Krankenhäuser der Welt und in die Liste der World's Best Smart Hospitals für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kfshrc.edu.saoder von unserem Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Medienkontakt:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4be2976d-d0b1-4ac1-a07c-4fb5015c611a