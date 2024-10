Die Deutsche Lufthansa Aktie verzeichnet einen erfreulichen Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche konnte das Papier einen beachtlichen Anstieg von 4,1% verbuchen und erreichte damit ein neues Zwischenhoch von 6,782 Euro. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ein Plus von 3,43% aufweist. Trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Luftfahrtbranche zeigt sich die Lufthansa-Aktie somit erstaunlich robust.

Dividendenaussichten und Bewertung

Für das Geschäftsjahr 2024 plant die Lufthansa eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,40% entspricht. Mit einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,70 für 2024 erscheint die Aktie derzeit günstig bewertet. Anleger sollten jedoch die spezifischen Risiken der volatilen Luftfahrtbranche im Auge behalten.

