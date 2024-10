Die Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Aktie zeigt sich in den letzten Wochen robust. Trotz der allgemeinen Volatilität an den Märkten konnte das Wertpapier des größten indonesischen Telekommunikationsanbieters im vergangenen Monat um beachtliche 5,11% zulegen. Dies unterstreicht die Stärke des Unternehmens in einem herausfordernden Umfeld. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,6 Milliarden Euro bleibt Telkom Indonesia ein Schwergewicht in der Telekommunikationsbranche Südostasiens.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Besonders interessant für Investoren dürfte die angekündigte Dividende für das Geschäftsjahr 2024 sein. Mit einer prognostizierten Ausschüttung von 178,50 Euro je Aktie liegt die erwartete Dividendenrendite bei beeindruckenden 5,93%. Dies macht die Aktie gerade in Zeiten niedriger Zinsen für einkommensorientierte Anleger äußerst attraktiv.

