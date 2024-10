Die RCM Beteiligungs AG, ein auf Immobilien spezialisiertes Unternehmen, verzeichnet eine stabile Kursentwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 1,365 EUR (Stand: 20. Oktober 2024) und zeigt sich im Monatsvergleich mit einem leichten Plus von 0,37% robust. Trotz eines Jahresrückgangs von 14,42% positioniert sich die Aktie derzeit 49,82% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Resilienz hindeutet.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen der RCM Beteiligungs AG zeichnen ein differenziertes Bild. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 4,98 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von -31,48 präsentiert sich das Unternehmen in einer interessanten Bewertungssituation. Obwohl das negative KGV von -7,64 auf aktuelle Herausforderungen hinweist, bleibt die Dividendenpolitik mit einer zuletzt gezahlten Dividende von 0,07 EUR je Aktie ein [...]

