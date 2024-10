ApeCoin vs. Pepe Unchained: Das ist der Memecoin-Ökosystem-Sieger

Die meisten neuen Entwicklungen des Kryptomarktes werden im Memecoin-Sektor verzeichnet. So ist heute die Anzahl der neu erstellten Coins auf Pump.Fun sogar über die Marke von 30.000 gestiegen.

Ebenso sollte heute eigentlich auf Sui das eigene Memecoin-Launchpad Hop.Fun starten, während gleichzeitig ApeCoin seinen tatsächlichen Start von Ape Express durchführte und bereits am ersten Tage einen großen Erfolg erzielte.

Zeitgleich ist mit Pepe Unchained einer der gefährlichsten Wettbewerber erschienen, welcher laut Einschätzung einiger Krypto-Experten sogar bald die Führung übernehmen könnte. Welche Kryptowährung das bessere Investment ist, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

ApeCoin

Der ApeCoin konnte sich am 20. Oktober von seinem kürzlich verzeichneten Allzeittief schnell erholen, als bekannt gegeben wurde, dass seine eigene Blockchain ApeNet und die Memecoin-Launchplattform Ape Express gestartet wurden. Denn wie auch bei anderen zuvor haben die Entwickler und Investoren sich zu Beginn auf diese gestürzt.

Schon am ersten Tag erreichte Ape Express ein Handelsvolumen in Höhe von 50 Mio. USD, da bereits über 2.640 Memecoins gestartet wurden. Zudem war, wie auch bei anderen Memetoken-Launchpads zuvor, die Erfolgsquote der neuen Coins mit 2,08 % höher als bei anderen Anbietern, wie Pump.Fun, wo es fast 1 % weniger ist.

Somit kann das Projekt auf dem bisherigen Erfolg aufbauen, welchen sie bereits in den Sektoren NFTs und GameFi verzeichnet hat. Denn die Bored Ape Yacht Club NFTs zählen zu den beliebtesten und teuersten Kollektionen überhaupt. Insbesondere seit ApeNet und Ape Express sind die Verkaufszahlen um bis zu 1.966 % gestiegen.

Das Design von Ape Express ist optisch deutlich ansprechender gestaltet als etwa Pump.Fun. Aber auch funktionell gibt es einiges mehr für die Entwickler von Memecoins zu entdecken. So wird nicht nur eine Plattform für das Auffinden und Erstellen von eigenen Memetoken zur Verfügung gestellt. Bald sollen noch einige weitere Features hinzugefügt werden.

Denn die Entwickler sollen viel Feedback von der Community erhalten haben, von dem einiges sich vermutlich in den künftigen Entwicklungen wiederfinden lässt. Ape Express bietet auch Vorteile für die Inhaber der NFT-Kollektionen Bored Ape Yacht Club und Mutant Ape Yacht Club, da sie auf der Plattform Belohnungen erhalten.

Ebenso entwickelt ApeCoin nun sein ApeNet, in welchem verschiedene Dienste wie eine DEX für den Handel von digitalen Assets zur Verfügung gestellt werden. Genau genommen ist es eine Ethereum-Layer-2, die Arbitrum Orbit nutzt.

Bemerkenswert ist auch, dass die Affen hervorragend zu dem Memecoin-Sektor passen. Denn unter anderem wird für Investments das Verb "ape in" verwendet. Daher wurden jetzt auch viele Affen-Memetoken gestartet, welche um den Rang des Silberrückens und Chain-Maskottchens kämpfen.

Pepe Unchained

Das neue Memecoin-Ökosystem von Pepe Unchained befindet sich noch im Vorverkauf, der bereits 21,1 Mio. USD eingeworben und sich somit zu einem der erfolgreichsten der letzten Zeit entwickelt hat. Denn bei Pepe handelt es sich um einen der populärsten Memecoins aller Zeit, mit einer großen und einflussreichen Gemeinschaft.

Aus dieser ist nun das neue Projekt Pepe Unchained hervorgegangen, da es sich bisher bei Pepe um einen tokenomisch limitierten Coin gehandelt hat. Jetzt soll ein eigenes Ökosystem und somit ein reales Geschäftsmodell entwickelt werden, das seine Existenz absichern und die Nachfrage nach den Coins durch die dezentralen Angebote steigert.

Obwohl bisher nur ein Trailer-Video von den Entwicklungen gezeigt wurde, ist das Projekt schnell viral gegangen, was auch auf die Kompetenz des Teams und das weitere Potenzial schließen lässt. Unter anderem hat er das Interesse von Walen wie Mario Nawfal geweckt, dem Gründer von Athena Group of Companies und IBC Group sowie einem der größten X-Space-Veranstalter.

Zu dem Angebot von Pepe Unchained zählt ebenfalls eine DEX für verschiedene Blockchain-Assets. Damit auch Investoren und Nutzern die Migration auf das PepeNet schnell und einfach gelingt, wurde ein interoperabler Überbrückungsdienst entwickelt. Selbstverständlich lassen sich auch die Transaktionen und Netzwerkaktivität über den Block-Explorer nachvollziehen.

Pepe Unchained hat auch eine eigene Skalierungslösung. Mit dieser sollen den Investoren des Memecoin-Marktes und darüber hinaus deutlich attraktivere Konditionen zur Verfügung gestellt werden. Diese soll sich durch eine blitzschnelle Geschwindigkeit und die niedrigsten Gebühren des Web3-Marktes auszeichnen.

Schon vor Abschluss des Vorverkaufs wirbt das Team weitere Entwickler über sein Förderungsprogramm an. Somit können Talente unterstützt sowie schneller ein größeres Sortiment an Dienstleistungen offeriert werden. Dabei werden die einzelnen Projekte entsprechend ihres Nutzens für das gesamte Ökosystem bewertet und unterstützt.

Die Chancen stehen gut, dass auch der eigene $PEPU-Coin sich ähnlich stark entwickeln könnte, wie es zuvor bei TRON, Solana, Chiliz und zuletzt ApeCoin gesehen wurde. Dann könnten sich Vorverkaufsinvestoren angesichts der bisher nicht erfolgten Listung über besonders hohe Gewinne freuen.

ApeCoin vs. Pepe Unchained: Das ist der Memecoin-Plattform-Gewinner

Beide Projekte haben sich die Blockchain von Ethereum ausgesucht, da es sich noch immer um das am stärksten verbreitete Netzwerk mit dezentralen Angeboten handelt. Sie beide wollen mit ihren L2s die Skalierungsprobleme der ETH-Chain durch eine höhere Geschwindigkeit und niedrigere Gebühren überwinden.

Zudem haben sie bereits eine große Popularität im Kryptoraum erlangt, was sich förderlich auf die künftige Entwicklung auswirkz. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass die Konkurrenz nicht schläft. So ist auch diesen nicht entgangen, dass die Nachfrage nach den Memecoins so hoch war, dass andere Chains bis zur Überlastungsgrenze getrieben wurden.

Während die Angebote von ApeCoin schon live sind und eine zunehmende Nachfrage verzeichnen, befinden sie sich von Pepe Unchained noch in der Testphase, an welcher sich auch bald die Community beteiligt. Dementsprechend kann Ape Express bereits seinen Vorsprung ausbauen, während $PEPU dafür noch deutlich preiswerter ist.

Allerdings handelte es sich bei $APE bisher nur um eine Enttäuschung für Investoren, da der Coin erheblich Einbußen erlitten hat. Im Gegensatz dazu konnte der Vorgänger $PEPE sogar schon ein neues Allzeithoch erreichen. Allerdings verfügt er bisher nicht über NFT-Kollektionen.

Beide Memecoin-Ökosysteme stellen nun eine besonders vielversprechende Chance in dem Sektor dar. Allerdings ist dieser besonders schnelllebig, sodass Investoren stets die aktuellen Entwicklungen im Auge behalten müssen.

Ferner sollten Anleger den bald erscheinenden Coin von Pump.Fun mit ins Portfolio aufnehmen, um die Top-3 der Memetoken-Infrastrukturinvestments zu erhalten. Mit diesen Investments können sie breit gestreut in den Memecoin-Markt investieren, ohne die einzelnen Token halten zu müssen.

