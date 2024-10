Die einfachste Art ein Vermögen aufzubauen ist durch erfolgreiche Investments, das weiß auch der legendäre Rohstoffinvestor und Desert Gold Ventures (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) Aktionär Ross Beaty. Die Voraussetzung für ein werttreibendes finanzielles Engagement, ist grundsätzlich der Einstiegspreis, also die Bewertung, die zukünftige Potenziale noch nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Industriezweige und Branchen weisen in der Regel variierende Chancen- und Risikoprofile aus und daher lohnt es sich üblicherweise, sich auf ein Thema und Unternehmen zu fokussieren. Vor allem, wenn man den Eindruck hat, dass man an etwas dran ist, bei dem es sich um eine besondere Gelegenheit handelt. Dann ist oft Geduld gefragt. Die besondere Wertsteigerung zur Vermögensbildung durch Vervielfachung des Aktienkurses tritt in der Regel dann ein, wenn die Masse der Marktteilnehmer auch die Gelegenheit erkennt und auf den Zug aufspringt. Es gibt drei wesentliche Gründe, warum jetzt und heute der richtige Zeitpunkt ist, bei Desert Gold Ventures einzusteigen. Mehr dazu im Bericht.

