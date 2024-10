DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend freundlich nach PBoC-Zinssenkung

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Dank positiver Vorgaben der US-Börsen geht es an den meisten Handelsplätzen in Ostasien und Australien am Montag nach oben. Rückenwind kommt auch von der chinesischen Notenbank (PBoC), die die Zinsen etwas deutlicher gesenkt hat als am Markt erwartet. In Hongkong geben die Kurse dessen ungeachtet jedoch nach.

Der Hang-Seng-Index sinkt um 0,6 Prozent. Die Anleger warten Händlern zufolge auf genauere Informationen zum geplanten chinesischen Wirtschaftsprogramm vom Nationalen Volkskongress, der Ende des Monats zusammentritt. Auch die gerade anlaufende Bilanzsaison lasse viele Investoren vorsichtig agieren. In Schanghai legt der Composite-Index um 0,8 Prozent zu. Aktien des Solarsektors sind sowohl in Hongkong als auch in Schanghai und Shenzhen gesucht. Sie dürften von der Hoffnung auf Konjunkturstimuli profitieren. JA Solar verbessern sich um das Tageslimit von 10 Prozent, Trina Solar um 8,3 Prozent und Xinyi Solar um 4,4 Prozent.

Von der Zinssenkung in China profitiert der australische Aktienmarkt, denn China ist wichtigster Handelspartner des Landes. Der S&P/ASX-200 gewinnt 0,8 Prozent.

Auch der Kospi in Seoul baut seine Kursgewinne nach der PBoC-Zinssenkung aus und steigt nunmehr um 0,9 Prozent.

In Tokio liegt der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent im Plus bei 39.079 Punkten. Die Ende des Monats anstehende Parlamentswahl in Japan veranlasse die Anleger zur Zurückhaltung, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.345,50 +0,8% +9,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.079,22 +0,3% +16,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.616,38 +0,9% -1,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.288,32 +0,8% +10,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.689,39 -0,6% +21,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.623,72 -0,5% +12,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.645,81 -0,0% +13,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:12 % YTD EUR/USD 1,0865 -0,0% 1,0867 1,0844 -1,6% EUR/JPY 162,18 -0,2% 162,50 162,76 +4,2% EUR/GBP 0,8326 -0,0% 0,8330 0,8311 -4,0% GBP/USD 1,3049 +0,0% 1,3046 1,3047 +2,5% USD/JPY 149,27 -0,2% 149,54 150,07 +5,9% USD/KRW 1.371,06 +0,1% 1.371,06 1.370,95 +5,6% USD/CNY 7,0976 -0,2% 7,0976 7,0995 -0,0% USD/CNH 7,1150 -0,0% 7,1185 7,1182 +2,0% USD/HKD 7,7712 +0,0% 7,7702 7,7694 -0,5% AUD/USD 0,6715 +0,2% 0,6703 0,6716 -1,4% NZD/USD 0,6080 +0,2% 0,6070 0,6069 -3,8% Bitcoin BTC/USD 68.789,25 +0,0% 68.757,80 67.850,25 +58,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,65 69,22 +0,6% +0,43 -1,4% Brent/ICE 73,42 73,06 +0,5% +0,36 -2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.730,29 2.721,60 +0,3% +8,69 +32,4% Silber (Spot) 34,05 33,71 +1,0% +0,34 +43,2% Platin (Spot) 1.021,93 1.016,95 +0,5% +4,98 +3,0% Kupfer-Future 4,45 4,38 +1,4% +0,06 +12,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

