Die Proto Labs Aktie zeigt sich in den letzten Wochen relativ stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 26,77 EUR (Stand: 20. Oktober 2024) konnte das Papier im vergangenen Monat um 1,48% zulegen. Bemerkenswert ist die positive Jahresentwicklung von 12,81%, die das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen widerspiegelt. Trotz der aktuellen Marktvolatilität notiert die Aktie 18,68% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die jüngsten Finanzkennzahlen von Proto Labs zeigen ein differenziertes Bild. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1,34 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 9,19 präsentiert sich das Unternehmen in einer interessanten Bewertungsposition. Das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,24 deutet auf moderate Wachstumserwartungen hin.

[...]

Hier weiterlesen