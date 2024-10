Berlin / Krefeld (ots) -Der Deutsche Fahrradpreis sucht zum 25. Mal die Leuchtturmprojekte der Radverkehrsförderung. Ausgezeichnet werden kreative Lösungsansätze oder außergewöhnliche Projekte, die den Radverkehr nachhaltig verbessern und einen spürbaren, gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Kommunen, Institutionen, Vereine und Privatpersonen können ihre Bewerbungen vom 23.10. bis zum 10.12.2024 in den drei Kategorien Infrastruktur, Service & Kommunikation und Ehrenamt unter www.der-deutsche-fahrradpreis.de einreichen.Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr: "Ich freue mich sehr über das 25-jährige Jubiläum des Deutschen Fahrradpreises und bin auch in diesem Jahr auf zahlreiche Einreichungen gespannt. Seit einem Vierteljahrhundert zeigen die Gewinner des Wettbewerbs eindrucksvoll, wie viel Engagement und Innovationskraft im Radverkehr stecken. Die Kommunen und Initiativen setzen mit ihren praktischen Lösungen wichtige Impulse für besseren Radverkehr. Sie demonstrieren erfolgreich, wie sie ihre Städte lebenswerter und nachhaltiger gestalten."Christine Fuchs, Vorstand der AGFS NRW: "Es freut mich jedes Jahr, zu sehen, wie viele Menschen sich engagiert und mit Herzblut für den Radverkehr stark machen - sei es ehrenamtlich oder hauptberuflich. Ihr Einsatz bringt mehr Menschen auf das Fahrrad und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende. Mit dem Deutschen Fahrradpreis würdigen wir diese wertvolle Arbeit, die sowohl dem Klima als auch der Gesellschaft zugutekommt."Preisverleihung und PreisgelderDie Gewinner werden auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Berlin ausgezeichnet. Auf sie warten Preisgelder in Höhe von 15.000 Euro.Der Deutsche Fahrradpreis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sowie der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. Der Wettbewerb wird vom Zweirad-Industrie-Verband e.V. und dem Verbund Service und Fahrrad e.V. unterstützt.Pressekontakt:DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS- best for bikec/o P.3 Agentur für Kommunikation und Mobilität GmbHJulia GrothAntwerpener Straße 6 - 1250672 Kölninfo@der-deutsche-fahrradpreis.deTel: 0221/20 89 4-17X @derfahrradpreisFacebook @deutscherfahrradpreisInstagram @deutscherfahrradpreisOriginal-Content von: DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111127/5890990