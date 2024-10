Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz erneuert gemeinsam mit seinen Sozialpartnern Kaufmännischer Verband Schweiz und Syna den seit März 2011 gültigen Gesamtarbeitsvertrag (GAV). Über die Neuerungen können sich vor allem Lernende freuen. Die Arbeitnehmervertretungen zeigen sich zufrieden mit den Resultaten der Verhandlungen.Keine Willkür - faire und sichere Arbeitsbedingungen. Das schreibt sich Lidl Schweiz auf die Fahne und hält seine Arbeitsbedingungen deswegen seit 2011 in einem GAV fest. Dieser ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Syna und dem Kaufmännischen Verband Schweiz. Die Mitarbeitenden von Lidl Schweiz profitieren so von Arbeitsbedingungen, die in vielen Bereichen deutlich über das schweizerische Gesetz hinausgehen. Jetzt wird der GAV um weitere drei Jahre verlängert und erweitert.Höhere Löhne für NachwuchskräfteNeu erhalten Lernende die folgenden Löhne: 1'100 Franken im ersten Lehrjahr - 1'900 Franken im vierten Lehrjahr. Die Löhne steigen um bis zu 6.65 %. Die Lernenden von Lidl Schweiz profitieren von zahlreichen weiteren Benefits, dazu gehören unter anderem ein kostenloses Generalabonnement, ein gratis Handy-Abo, bezahlte Lernzeit sowie 6 Wochen Ferien.100 Lernende beschäftigt Lidl schweizweit. Die Übernahmequote der Lernenden nach bestandener Lehre beträgt über 75%. Im Jahr 2024 haben 98% aller Lernenden ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. Lidl Schweiz sucht aktiv nach weiteren Lernenden und hat noch 79 offene Lehrstellen für den Lehrstart 2025.Stefan Andexer, Chief Human Resources Officer bei Lidl Schweiz, gibt einen Ausblick: "Günstige Preise im Regal sind kein Widerspruch zu guten Anstellungsbedingungen. Im Gegenteil: Sie gehen bei uns Hand in Hand. Das beweisen wir mit der Verlängerung unseres GAV aufs Neue.Und: Während die Lohnerhöhungen der Lernenden bereits jetzt definiert werden, findet unsere Lohnrunde wie jedes Jahr im Februar und März 2025 statt. Dort werden mögliche Lohnerhöhungen für alle anderen Mitarbeitenden festgelegt und kommuniziert. Man kann also gespannt bleiben."Pascal Lamprecht, Fachverantwortlicher Sozialpartnerschaft beim Kaufmännischen Verband Schweiz, begrüsst den Entscheid des Detailhändlers, den GAV zu verlängern und weitere Anpassungen aufzunehmen: "Wir sind zufrieden mit dem Resultat der Verhandlungen und mit der Tatsache, dass Lidl Schweiz den GAV nicht nur verlängert, sondern punktuell verbessert hat."Cornelia Bickert, Branchenleiterin Detailhandel der Gewerkschaft Syna, ergänzt: "Nach konstruktiven Verhandlungen konnten wir zusammen mit Lidl Schweiz eine bessere Planbarkeit bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreichen. Durch die Veröffentlichung der Wocheneinsatzpläne bereits 3 Wochen im Voraus mit einer Verbesserung in Bezug auf Freiwünsche von Mitarbeitenden mit einer Teilzeitanstellung wird ein wichtiges Zeichen im neuen GAV gesetzt."Der Lidl-GAV garantiert zudem:- 4 Wochen Vaterschaftsurlaub (bei 100% Lohnfortzahlung)- 18 Wochen Mutterschaftsurlaub (bei 100% Lohnfortzahlung)- 5 bis 7 Wochen Ferien- Kein Koordinationsabzug (jeder Lohnfranken ist BVG-versichert)- Wochenarbeitszeit von 41 Stunden- Branchenhöchste GAV-MindestlöhnePressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100924979