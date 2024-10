Emittent / Herausgeber: Helrom GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Helrom eröffnet Brenner-Route zwischen Regensburg und Verona



21.10.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemeldung Helrom eröffnet Brenner-Route zwischen Regensburg und Verona Mit der neuen Verbindung zwischen Regensburg und Verona über den Brenner erweitert Helrom sein Streckennetz und bietet eine nachhaltige Alternative für den Güterverkehr über die Alpen. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der Brenner-Strecke ist der Bedarf an neuen Transportlösungen groß. Hier bietet die neue Helrom-Verbindung einen wichtigen Baustein für einen nachhaltigen und zuverlässigen transalpinen Gütertransport. Die neue Strecke startet am 24. Oktober und ermöglicht eine Reduktion der CO2-Emissionen um 90 Prozent.

Frankfurt, 21. Oktober 2024 - Die neue Verbindung zwischen Regensburg und Verona über den Brenner ist ein bedeutender Schritt im Ausbau des Helrom-Netzes und der erste Einstieg des Unternehmens in diese wichtige europäische Transportachse. Die Strecke um- fasst eine Länge von 560 km und bietet Verladern und Spediteuren zunächst vier Abfahrten pro Woche in jede Richtung. Ab 2025 sollen die Abfahrtszeiten und -tage durch zusätzliche Fahrten weiter ausgebaut werden. Mit einem schnellen Transit und einem extrem zuverlässigen Service auf Straßenniveau bietet Helrom eine effiziente Alternative zum Lkw-Straßentransport - und dies auch für nicht-kranbare Trailer und für zeit- kritische Güter. »Mit der neuen Verbindung über den Brenner eröffnen wir neue Möglichkeiten für den Güterverkehr und leisten einen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen sowie zur Entlastung der Straßeninfrastruktur«, erklärt Roman Noack, Gründer und CEO von Helrom. »Unsere terminalfreie Technologie für einen barrierefreien Intermodaltransport ermöglicht es Spediteuren und Verladern, ohne zusätzliche Investitionen in den Schienentransport von Trailern einzusteigen. Das macht den Güterverkehr für alle zugänglich - ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratisierung des Schienen- transports.« Nachhaltige Transportlösung in Zeiten wachsender Herausforderungen Gerade durch die geplante Renovierung der Lueg-Brücke und den damit verbundenen Einschränkungen für den Lkw-Verkehr ab Januar 2025 wird der Bedarf an neuen Transportmöglichkeiten auf der Brennerstrecke besonders deutlich. Hinzu kommen bestehende Ein- schränkungen wie das Nachtfahrverbot und strenge Abgasnormen, die für den intermodalen Schienen- transport der Helrom-Route keine Rolle spielen. Das Transportkonzept von Helrom trägt dazu bei, die Straßenverbindung zu entlasten und den Verkehrsfluss zu verbessern. »Ein innovatives Intermodal-Konzept wie Helrom bietet Verladern und Spediteuren eine zusätzliche Lösung, um die Herausforderungen auf der Brenner-Strecke zu meistern«, erklärt Noack.

Flexibilität und niedrige Einstiegshürden für Unternehmen Das Helrom-Konzept ermöglicht es, alle Arten von Lkw-Trailern ohne Spezialterminals zu verladen. Mithilfe der patentierten Güterwagentechnologie können auch nicht-kranbare Trailer einfach auf die Schiene gebracht werden. Dadurch können Spediteure ohne Investitionen in neues Equipment direkt von den Vorteilen des Intermodaltransports profitieren - eine attraktive Option auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Der barrierefreie Ansatz ermöglicht einen einfachen Zugang zum Lkw-Schienentransport und erweitert so die Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Logistik nachhaltiger zu gestalten. Über die Helrom GmbH Die Helrom GmbH ist ein Schienengüterverkehrs- und Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt. Mit einer weltweit patentierten Güterwagentechnologie ermöglicht das Unternehmen der europäischen Langstrecken-Logistik erstmals einen wirklich barrie- refreien Wechsel zwischen Straße und Schiene - ohne große Investitionen in Verladeterminals und nah am Kunden. Das Unternehmen wird gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Das Unternehmen wurde 2022 sowohl mit dem Pacemaker Award vom Forum Green Logistics ausge- zeichnet als auch mit dem EL-Motion Award für nachhaltige und innovative Beiträge zur CO2-Reduktion. Helrom arbeitet für einen CO2-neutralen Güterverkehr in Europa und das Ziel eines Net Zero Transports. Mehr Informationen zu Helrom und den aktuell betriebenen Strecken finden Sie unter www.helrom.com Helrom GmbH Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt am Main Germany www.helrom.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.