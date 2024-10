Die Redwood Trust Aktie zeigt sich in den letzten Tagen robust. Mit einem aktuellen Kurs von 7,072 EUR verzeichnete sie am 21. Oktober einen leichten Anstieg von 0,03% gegenüber dem Vortag. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich mit einem Plus von 11,69%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 935,3 Millionen EUR, was auf eine solide Positionierung im Markt hindeutet.

Attraktive Dividendenrendite im Fokus

Besonders interessant für Anleger dürfte die prognostizierte Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2024 sein. Mit einer erwarteten Ausschüttung von 0,653333 EUR je Aktie liegt die Rendite bei beachtlichen 9,69%. Dies unterstreicht die Attraktivität der Redwood Trust Aktie für einkommensorientierte Investoren in einem herausfordernden Marktumfeld.

