The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2024ISIN NameDE000LB32X25 LBBW FZA 22/24IT0005217770 B.T.P. 16-24 FLRXS0847580353 DT.TELEK.INTL F.12/24 MTNXS1707041262 ECUADOR 17/40 REGSDE000HLB3UY7 LB.HESS.THR.CARRARA10Q/18US25243YBA64 DIAGEO CAP 19/24XS2242907728 MBH CORP. 20/25 MTN 3FR0013509627 JCDECAUX SE 20/24XS2193851701 MBH CORP. 20/25US06406RAL15 BK NY MELLON 19/24HU0000403571 HUNGARY 18-24 2024/CXS2276732737 MBH CORP. 20/25 MTN 5XS2293564709 MBH CORP. 21/26 MTN 6