21 Millionen Dollar und kein Ende in Sicht: Pepe Unchained ist nicht mehr zu stoppen

Die Stimmung am Kryptomarkt heizt sich weiterhin auf. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich auf die 70.000 Dollar Marke zu und damit steigen auch die meisten Altcoins wieder. Während ApeCoin ($APE) seinen Wert gestern mehr als verdoppelt hat, liegen auch viele andere Coins Tag für Tag zweistellig im Plus. Vor allem Meme Coins wie $POPCAT, $GOAT oder $MOG sind dabei wieder extrem gefragt. Auch beim neuen Pepe Unchained ($PEPU) sind Anleger derzeit nicht mehr zu bremsen. Der neue Coin steigt schon im ICO auf über 21 Millionen Dollar, weshalb Analysten davon ausgehen, dass es sich hier um das nächste große Ding am Kryptomarkt handeln könnte.

Pepe Unchained steigt auf 21 Millionen Dollar

Meme Coins sind schon das ganze Jahr über extrem gefragt. $POPCAT hat zuletzt die Milliarden Dollar Marke überschritten und $MOODENG oder $GOAT haben innerhalb weniger Tage Bewertungen in Höhe von 300 - 500 Millionen Dollar erreicht. Dabei wurden auch wieder die einen oder anderen Kleinanleger zu Millionären. Mit Pepe Unchained ($PEPU) steht nun der nächste Meme Coin bereit, der durch die Decke gehen könnte.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained ist derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) erhältlich, was bedeutet, dass Anleger hier noch zum günstigen Fixpreis einsteigen können, da die $PEPU-Token noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden. Nach dem Listing an den Börsen wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Obwohl $PEPU noch nicht an den Börsen erhältlich ist, haben Anleger bereits über 21 Millionen Dollar investiert.

Schon während des Vorverkaufs haben Investoren den großen Vorteil, dass der Tokenpreis mehrfach erhöht wird bis zum Handelsstart an den Börsen. Für frühe Käufer bedeutet das schon einen ersten Buchgewinn bis zum Launch. Allerdings gibt es noch einige andere Gründe, warum die Nachfrage derzeit explodiert.

Pepe Unchained ist mit eigener Blockchain ausgestattet

Was Pepe Unchained so besonders macht und für die hohe Nachfrage verantwortlich sein dürfte, ist die Tatsache, dass der Coin mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist. Die PEPU-Chain ist eine Layer 2 für Ethereum, auf der Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger durchgeführt werden können. Schon Uniswap ($UNI) und ApeCoin ($APE) sind zuletzt explodiert, nachdem sie den Start einer eigenen Layer 2 angekündigt haben, obwohl diese Coins bereits deutlich höher bewertet waren.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!



What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem.



Pepe Unchained L2

Block Explorer

DEX

Bridge

Advanced Analytics

Builder Grants



Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Schaut man sich die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, wird schnell deutlich, dass hier die meisten eine eigene Blockchain haben und Bewertungen von mehr als einer Milliarde Dollar dabei nicht selten sind. Daher gehen Experten auch davon aus, dass $PEPU der nächste Milliarden Dollar Meme Coin werden könnte. Immerhin ist es der erste Meme Coin, der Ethereum um eine Layer 2 erweitert.

Staking Funktion

Die eigene Blockchain dürfte dazu führen, dass sich auf der $PEPU-Chain bald ein komplett neues Ökosystem entwickelt, wenn auch andere Entwickler ihre dApps und Token hier launchen, wobei $PEPU eine zentrale Rolle spielen würde. Aber auch die integrierte Staking-Funktion dürfte für steigende Kurse sorgen. Die jährliche Rendite (APY) für Staker hängt nämlich von der Größe des Staking Pools ab und ist daher vor allem am Anfang besonders hoch.

($PEPU Staking Dashboard - Quelle: Pepe Unchained Website)

Derzeit liegt die Staking-Rendite noch bei 106 %. Das hat dazu geführt, dass die meisten Käufer aus dem Presale ihre Token bereits staken, um sich so ein passives Einkommen aufzubauen. Über 1,5 Milliarden $PEPU-Token sind so bereits gebunden. Da gestakte Token beim Listing an den Kryptobörsen nicht sofort wieder verkauft werden können, erhöht das die Chance auf eine Kursexplosion deutlich, da das Angebot so zusätzlich verknappt wird, während die Nachfrage Tag für Tag steigt. Analysten halten daher einen Anstieg um weit mehr als das 20-fache für möglich. Allerdings dürfte der Vorverkauf schon bald enden.

