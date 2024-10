NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 468 auf 470 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Stimmung für den Automobilsektor sei schlecht, und das aus gutem Grund, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vier deutliche Gewinnwarnungen für das laufende Jahr habe es zuletzt von vier großen Herstellern gegeben. Man müsse sich fragen, ob nach den Preiserhöhungen nach der Corona-Pandemie nun ein deflationäres Umfeld aufzieht. Mit Blick auf Ferrari gebe allerdings das neue "Superauto" F80 Anlasse zu Hoffnung, für das die Konsensschätzungen noch zurückhaltend seien./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2024 / 17:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2024 / 17:40 / EDT



ISIN: NL0011585146

