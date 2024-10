Treibt mit seiner proprietären S1-Plattform die fortschrittliche globale Telekommunikation voran

BTS (Business Telecommunications Services), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, hat die vollständige Wiedereingliederung seiner Tochtergesellschaft SONOC unter dem Dach von BTS bekannt gegeben und damit einen strategischen Schritt zur Konsolidierung der Technologie und des Betriebs von BTS vollzogen. Diese Reintegration kennzeichnet die vollständige Übernahme von SONOC durch BTS und ermöglicht es BTS, sein Fachwissen und seine Teams zu vereinen, um fortschrittliche End-to-End-Lösungen anzubieten.

Die Integration unter einem einzigen Markennamen ist die Fortsetzung eines Weges, der vor mehr als 20 Jahren begann, als BTS eine mutige Entscheidung traf, die seine gesamte Erfolgsgeschichte bestimmt hat: seine eigene, auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Technologie zu entwickeln, anstatt sich auf externe Anbieter zu verlassen. Das Ergebnis war die S1 Unified Platform, die von Technologen entwickelt wurde, die sowohl das Unternehmen als auch die sich ändernden Anforderungen der globalen Telekommunikation verstanden. Die Plattform hat sich zu einem der fortschrittlichsten Kommunikationsmanagementsysteme der Branche für Sprache, Cloud-Telefonie, Betrugsprävention und Messaging entwickelt.

"Durch die vollständige Integration der Marke SONOC in BTS stellen wir uns nicht nur der Zukunft, sondern bleiben auch der Vision treu, die uns von Anfang an begleitet hat", sagte Luis Benavente, CTO von BTS. "Wir haben die S1-Plattform von Grund auf neu entwickelt, um unser tiefes Verständnis von Telekommunikation und den Innovationsgeist in unserer DNA widerzuspiegeln. Indem wir nun unser gesamtes technisches und kommerzielles Know-how zusammenführen, können wir unsere Innovationsprozesse beschleunigen und unseren Kunden umfassendere, fortschrittlichere und maßgeschneiderte Lösungen anbieten."

Mit diesem Schritt vereint BTS seine Betriebs-, Management-, Geschäfts- und Produktteams mit seiner fortschrittlichen Technologie unter einem Dach, um in noch größerem Umfang innovativ zu sein. BTS nutzt nun seine technischen und Software-Entwicklungskapazitäten, einschließlich eines Teams von mehr als 50 Ingenieuren und Entwicklern, um in die Bereiche Smart Voice, KI-gestützte Kommunikation, RCS, Telco-APIs und eSIMs zu expandieren und die immer vielfältigeren Anforderungen von Mobilfunknetzbetreibern, Carriern, digitalen Akteuren, CPaaS-Anbietern und Hyperscalern weltweit zu erfüllen.

Als Anbieter von Sprachlösungen übertrifft BTS bereits jetzt die Branche. Die Führungsrolle von BTS in der globalen Sprachkommunikation, die heute über 18 Milliarden Minuten pro Jahr in mehr als 180 Ländern abwickelt und eine Abdeckung von mehr als 90 schwer zugänglichen Ländern für Cloud-Telefonie bietet, geht über das reine Volumen hinaus. BTS positioniert sich durch die Entwicklung von KI-gestützter Emotionserkennung, Stimmprofilerstellung, Sprache-zu-Text-Technologien und biometrischer Integration unter Verwendung neuronaler Netze zur Gewinnung von Kundeneinblicken und -daten als der wichtigste Innovator für die Zukunft der globalen Telekommunikation.

"Die Wiedereingliederung von SONOC bringt uns zu unserer gemeinsamen Vision zurück: die beste Technologie für eine Branche zu entwickeln, die wir sehr gut verstehen", sagte Ricardo Olloqui, Präsident und Mitbegründer von BTS. "Im Laufe der Jahre haben wir erkannt, dass unsere Stärke darin liegt, als eine einzige, agile Einheit zu handeln. Jetzt besinnen wir uns wieder auf unser ursprüngliches Ziel: Innovationen für die Zukunft zu entwickeln, um komplexe, sich entwickelnde Anforderungen zu erfüllen und dabei unser geschäftliches Know-how in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen."

"Bei BTS war es schon immer unser Ziel, die Zukunft der Telekommunikation auf einem Fundament aus geschäftlicher Expertise und technologischer Innovation aufzubauen", fügte Rafael Olloqui, CEO und Mitbegründer von BTS, hinzu. "Jetzt, wo alles unter dem Dach von BTS vereint ist, sind wir in der Lage, uns den Herausforderungen von morgen zu stellen und gleichzeitig den Werten treu zu bleiben, die uns von Anfang an angetrieben haben."

BTS ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, das jährlich über 18 Milliarden Sprachminuten in mehr als 180 Ländern abwickelt, einschließlich der Abdeckung von mehr als 90 schwer zugänglichen Ländern für Cloud-Telefonie. Mit einer proprietären Plattform und einem Netzwerk von mehr als 400 direkten Partnern liefert BTS fortschrittliche, KI-gesteuerte Lösungen in den Bereichen Sprache, Messaging und Cloud-Kommunikation und bietet innovative Lösungen für Mobilfunknetzbetreiber, Carrier, digitale Akteure und Hyperscaler weltweit. In den letzten 30 Jahren hat BTS die Konnektivität auf 85 der Weltbevölkerung ausgeweitet und ermöglicht es Großhandels-, Unternehmens- und Einzelhandelskunden, ihre Kommunikation zu optimieren, zu modernisieren und zu monetarisieren, um mehr Wachstum und Innovation in einer sich schnell entwickelnden Telekommunikationslandschaft zu erzielen.

