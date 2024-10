Am 27. und 28. November geht die Structured FINANCE an der Messe Stuttgart in ihre 20. Ausgabe. Das Jubiläum fällt in ein Jahr, in dem CFOs etwas Entlastung von der Zinsseite erfahren, dafür aber in vielen anderen Domänen gefordert sind. "Für viele CFOs - gerade von Unternehmen, die gerade inmitten einer Transformation stecken - gilt es jetzt, die Finanzierung zukunftssicher aufzustellen. Die CFOs sind aber auch darin gefordert, ihre Unternehmen umzubauen, zum Teil sogar neu zu erfinden. Es ist auffallend, dass im SF-Programm ein stärkerer Fokus als sonst in diesem Jahr auf dem Risikomanagement liegt", berichtet FINANCE-Chefredakteur Markus Dentz in einer kleinen "Sneak Preview" bei FINANCE-TV. Beim in den vergangenen Jahren strategisch dominierenden Thema ESG / Green Finance stehen Dentz zufolge in diesem Jahr eher Fragen der Anwendung im Vordergrund: "Was bringen ESG-Links? Welche KPIs sind die richtigen? Und sind die ambitioniert genug? Das ist ein ganz anderer Dialog zwischen den Unternehmen, den Banken und den Investoren als früher." Auch die Treasurer - die zweite Kernzielgruppe der Veranstaltung - sind gerade stark gefordert. Bei diesen "sind die Zinsen gerade ein heißes Eisen", beobachtet Dentz. "Es gibt aber auch viele Workshops, die sich mit der weiteren Digitalisierung im Treasury beschäftigen." Was für Trends sich aus den Themen der rund 100 Workshops herauslesen lassen und was sich das Event-Team speziell zum 20. Geburtstag der SF hat einfallen lassen - die Vorschau auf die Structured FINANCE 2024 mit FINANCE-Chefredakteur Markus Dentz.