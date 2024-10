Erstmals seit Juli notiert der Bitcoin wieder in unmittelbarer Schlagdistanz zur psychologisch wichtigen 70.000-Dollar-Marke. Indes ziehen die ETFs weiterhin kräftig Kapital an, was in einem stabil bleibenden Gesamtmarktumfeld dazu führen sollte, dass die Kryptowährung bald neue Rekordstände markieren wird."Betrachtet man das makroökonomische Gesamtbild, befinden wir uns weiterhin in der Goldilocks-Zone: Die großen US-Aktienindizes erreichen neue Allzeithochs, während aktuelle Wirtschaftsdaten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...