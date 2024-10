Runde Marken üben an der Börse eine fast magische Anziehungskraft auf Investoren aus. Und so könnten im aktuell positiven Umfeld für Aktien noch in diesem Jahr sowohl die 20.000 Punkte für den DAX als auch die 6.000 Punkte für den S&P 500 an der Wall Street auf den Kurszetteln stehen. Beide Marken sind nur noch rund zwei Prozent entfernt.

Ein wichtiger Faktor für die laufende Rally ist die Berichtssaison. Der Berichtszeitraum Juli bis September umfasst auch den August, in dem die Anleger fest mit einer Rezession in den USA rechneten, die dann aber nicht eintrat. Die Tatsache, dass mehr als drei Viertel der Unternehmen die Gewinnerwartungen des Marktes bisher übertreffen konnten, ist die Bestätigung dafür, dass eine Rezession noch in weiter Ferne liegt oder im laufenden Konjunkturzyklus vielleicht sogar ganz ausbleibt.

In Erwartung einer sanften Landung der US-Wirtschaft bleibt das Umfeld für Aktien freundlich. Jedes fünfte Unternehmen im S&P 500 legt in dieser Woche Quartalszahlen vor, darunter Schwergewichte wie IBM und Tesla. Wenn die Berichtssaison weiterhin so gut läuft, dürften Anleger weiter Positionen aufbauen.

Allerdings gibt es auch Warnsignale. Mit Blick auf die Stimmung am Markt ist Vorsicht geboten. Die ununterbrochenen Kursgewinne haben die Anleger gierig gemacht, die Fonds haben wenig Cash und sind bis über beide Ohren investiert. Jetzt darf nichts schief gehen, sonst kann es kurzfristig krachen. Das Potenzial für einen starken Rücksetzer ist erhöht, weil alle irgendwie investiert sind. Wenn aber niemand mehr zu höheren Kursen kauft, dann ist das Top erreicht.

Allerdings ist die Sentiment-Analyse bisher das einzige Puzzleteil, das negative Signale sendet. Die technische Analyse und das makroökonomische Umfeld bleiben positiv. Doch Korrekturen in einem Bullenmarkt kommen plötzlich und können heftig ausfallen. Anleger sollten angesichts der zunehmend übertrieben positiven Stimmung zumindest auf der Hut sein.

