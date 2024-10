München, 21. Oktober 2024 (ots) -Null-Kostenrisiko und DatensicherheitMit der Steuer-App Taxefy (https://taxefy.de/) startet in Deutschland ein neues Angebot für alle Beschäftigten, die zügig und unkompliziert zu ihrer Steuerrückzahlung kommen wollen. Die 2022 in Österreich gegründete Steuer-App unterstützt Schritt für Schritt bei der Erstellung der persönlichen Steuererklärung. Mit einem Null-Kostenrisiko Modell, einem starken Fokus auf IT-Sicherheit und Datenschutz sowie mit der Verfügbarkeit in acht Sprachen will sich Taxefy gegen andere Marktteilnehmer durchsetzen."In Deutschland geben rund 11 Millionen* Menschen keine Steuererklärung ab, obwohl vielen davon eine Rückerstattung zusteht - durchschnittlich rund 1.000 Euro. Das wollen wir mit Taxefy ändern! Nachdem wir in Österreich als erste digitale und vollautomatisierte Lösung für die persönliche Steuererklärung eine Pionierleistung vollbracht haben, starten wir nun mit unserem mehrsprachigen Angebot und einem risikofreien Preismodell auch in Deutschland. Wir wollen dafür sorgen, dass mehr Menschen ihr Geld zurückbekommen - unkompliziert, sicher und in durchschnittlich nur acht Minuten", sagt Aleksej Sinicyn, Geschäftsführer und Gründer von Taxefy.Seit seinem Start in Österreich entwickelte sich Taxefy mit mittlerweile über 400.000 Downloads im Nachbarland schnell zur gefragtesten Finanz-App in den App-Stores. In Deutschland liegt nach Angaben des Statistischen Bundesamts die durchschnittliche Einkommensteuerrückerstattung für das Steuerjahr 2023 bei 1.063 Euro. Taxefy hat auf dem österreichischen Markt im Schnitt rund 1.000 Euro pro Übermittlung der elektronischen Steuererklärung für seine Kund:innen geltend gemacht - fast doppelt so viel, wie Arbeitnehmer:innen durchschnittlich von der in Österreich automatisch erfolgten Steuererklärung erhalten.An wen richtet sich Taxefy?Taxefy hilft dabei, die verdiente Steuerrückzahlung unkompliziert, schnell und unter höchsten datenschutzrechtlichen Auflagen zurückzuerhalten. Der Taxefy-Assistent ist komplett an das deutsche Steuerrecht angepasst und direkt an das ELSTER-Portal angeschlossen. Die Firma richtet sich mit ihrem Angebot an die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer:innen in Deutschland, die einer lohnsteuerpflichtigen Beschäftigung nachgehen und ihre Lohnsteuererklärung möglichst schnell und unkompliziert durchführen wollen. Taxefy deckt damit die gängigsten Steuerfälle ab.Fokus auf Cybersecurity und DatenschutzBei seinem Markteintritt in Deutschland will das erfolgreiche Startup zudem mit seinen bisherigen Pioniererfahrungen in Österreich punkten. So wurde neben der engen Zusammenarbeit mit deutschen Steuerberater:innen auch die IT-Infrastruktur der Taxefy-App durch das international renommierte Institut SBA Research erfolgreich unterschiedlichen Belastungstests unterzogen. SBA Research berät unter anderem Universitäten, Forschungsinstitute und Ministerien beim Thema IT-Sicherheit. In die Testserie wurden laut Taxefy auch alle relevanten IT-Schnittstellen einbezogen, um die Sicherheit der App auf dem neuesten Stand der Technik zu halten. "Wir sind uns unserer großen Verantwortung bewusst und setzen daher auf einen von externen Expert:innen geprüften Datenschutz, um die Integrität und Privatsphäre unserer Kund:innen zu gewährleisten", so der Gründer. Die Sicherheit bei den übermittelten Datensätzen entspricht denselben Standards wie bei einer Einreichung über das ELSTER-Portal. Taxefy wird offiziell von ELSTER als Softwarehersteller geführt.Null-Kostenrisiko, mit Verfügbarkeit in acht SprachenTrotz bereits vorhandener Mitbewerber auf dem deutschen Markt sieht sich Taxefy klar im Vorteil: "Taxefy ist durch die Verfügbarkeit in acht Sprachen für noch mehr Menschen zugänglich. Das Null-Kostenrisiko Preismodell von Taxefy garantiert dabei, die eigene Steuererklärung ohne finanzielles Risiko abwickeln zu können", sagt Aleksej Sinicyn. Taxefy ist in deutscher Sprache sowie auf Englisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch und Serbisch verfügbar. Weitere Sprachen sind bereits in Vorbereitung. Die Steuerrückerstattung vom Finanzamt erfolgt nach dem Antrag direkt auf das Konto der Kund:innen. Nur im Erfolgsfall stellt das Startup zehn Prozent der Steuergutschrift in Rechnung. Wenn es zu keiner Steuerrückerstattung kommt, nimmt Taxefy auch kein Entgelt für seine Services."Wir legen unseren Fokus auf einen möglichst einfachen und inklusiven Zugang für die digitale Abwicklung der persönlichen Einkommensteuererklärung. Ebenfalls wollen wir mit bestmöglichem Datenschutz allen Arbeitnehmer:innen die Möglichkeit bieten, ihre verdiente Steuerrückzahlung nicht nur schnell, sondern auch sicher zurückzuerhalten", sagt Sinicyn abschließend.Mehr Informationen unter taxefy.de (https://taxefy.de)*QUELLE: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/im-fokus-steuererklaerung.html (https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/im-fokus-steuererklaerung.html)Taxefy im Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.taxefy.androidTaxefy im Apple App Store: https://apps.apple.com/de/app/taxefy-deutschlands-steuerapp/id6480378835### ENDE ###Zusatzinfo: So funktioniert TaxefyBei einer Steuererklärung via Taxefy werden die User:innen in der App auf leicht verständliche Art und Weise Schritt für Schritt durch die Erstellung der Steuererklärung begleitet. Während Nutzer:innen die einfachen, auf konkrete persönliche Lebenssituationen zugeschnittenen Fragen beantworten, ordnet der Steuer-Algorithmus der Taxefy-App die dazugehörigen Antworten automatisch den richtigen Kennzahlen in der Steuererklärung zu. Somit können sich Nutzer:innen stets auf eine korrekte und richtig übermittelte Steuererklärung verlassen.Eine eigens von Taxefy entwickelte Schnittstelle erlaubt eine Live-Übersicht Funktion, die den Status rund um die Bearbeitung, ähnlich wie bei einer Paketzustellung, in Echtzeit anzeigt. Die User:innen erhalten eine Push-Meldung, sobald sich bei der Bearbeitung des Antrags etwas ändert. Das erspart viel Zeit und führt zu deutlich weniger Rückfragen; auch bei den Behörden.Jedes Jahr verzichten in Deutschland rund 11 Millionen* Menschen darauf, ihre Steuerlast zu berechnen und zu erklären. Als Gründe werden immer wieder eine komplizierte Abwicklung, steuerliche Fachbegriffe oder Scheu vor dem Behördengang genannt. Potentielle Steuergutschriften verbleiben dann in den Staatskassen. Auch Sprachbarrieren sind ein großes Thema - daher ist Taxefy in insgesamt acht Sprachen verfügbar: Neben Deutsch auch in Englisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch und Serbisch. Weitere Sprachen sind bereits in Vorbereitung. Aleksej Sinicyn hält fest: "Es lohnt sich, die eigene Steuererklärung aktiv einzureichen, um so die höchstmögliche Steuergutschrift zu erhalten".Über TaxefyTaxefy will die einfachste Steuererklärung Deutschlands werden. Die App des von Aleksej Sinicyn gegründeten Startups Taxefy wurde seit ihrem Start im Jahr 2022 in Österreich über 400.000 Mal heruntergeladen und zählt zu den beliebtesten Finanz-Apps. Taxefy ermöglicht es jeder Steuerzahlerin und jedem Steuerzahler, unkompliziert und sicher zu einer potenziell möglichen höheren Steuerrückerstattung zu gelangen - ohne Kostenrisiko, ohne Vorwissen und mit minimalem Aufwand.Mehr Informationen unter taxefy.de (https://taxefy.de/)