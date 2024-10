Die Identity Authority wird das derzeitige Umfeld für die Identitätssicherheit untersuchen, Erkenntnisse von Anwendern weitergeben und die Saviynt Intelligence Suite auf der Veranstaltung vorstellen

Saviynt, ein führender Anbieter von cloud-nativen Identitäts- und Governance-Plattformlösungen, freut sich, seine Converge Global Tour ankündigen zu können, die 2024 in Frankfurt stattfindet. Die Veranstaltung am 22. Oktober soll ein Forum für Saviynt-Führungskräfte, Kunden, Partner und Branchenanalysten sein, auf dem sie sich über den aktuellen Stand der Identitätssicherheit, aufkommende Trends und bewährte Praktiken austauschen und die konvergierte Saviynt-Plattform The Identity Cloud einschließlich der gerade erst veröffentlichten Saviynt Intelligence Suite näher kennenlernen können.

"Die Identitätssicherheit ist für viele Anwenderorganisationen zu einer entscheidenden Komponente der Gesamtsicherheit geworden. Die bisherigen Identitätslösungen werden allerdings innerhalb der nächsten drei Jahre das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Angesichts dessen erkennen immer mehr Kunden, wie wichtig cloud-native Identitätslösungen als Basis für ihre Sicherheitsplattformen sind", sagte Brooks Wallace, Senior Vice President EMEA bei Saviynt. "Ich bin schon sehr gespannt darauf, die Teilnehmer in Frankfurt zu treffen, mich mit ihnen über bewährte Praktiken auszutauschen und ihnen die innovativen Saviynt-Lösungen zu präsentieren. Jede Veranstaltung im Rahmen der Converge Global Tour hat wertvolle Erkenntnisse von Branchenexperten geliefert und Gelegenheit für dynamische interaktive Sitzungen mit Interessenten und Partnern geboten."

Auf der Converge Global Tour in Frankfurt wird das sich entwickelnde Umfeld für die Identitäts- und Zugriffs-Governance (Identity and Access Governance, IAG) beleuchtet, und es werden bewährte Praktiken vorgestellt, mit denen modernen Cyber-Bedrohungen begegnet werden kann. Zugleich bietet die Veranstaltung eine detaillierte Sicht auf die Innovationen von Saviynt und den Strategieplan des Unternehmens für seine konvergierte Plattform The Identity Cloud. Diese Plattform zeigt auf, dass es möglich ist, die digitale Transformation auf einfache und kontrollierte Weise zu gewährleisten. Auf der Veranstaltung in Frankfurt werden neben Wallace auch der Field CIO Simon Gooch und Anirudh Sen, Vice President of Solutions and Experience, anwesend sein. Darüber hinaus wird die Veranstaltung auf Kunden- und Partnerforen auch Anwendersichten aus erster Hand vermitteln.

"Die Identitätslandschaft entwickelt sich außerordentlich schnell, und viele Anwenderorganisationen sind sich nicht sicher, wie sie die Vorteile einer robusten Strategie für die Identitätssicherheit voll ausschöpfen können", sagte Gooch. "Ich sehe gespannt dieser Gelegenheit entgegen, mit den Teilnehmern den derzeitigen Stand der Identitätssicherheit zu diskutieren. Gemeinsam werden wir aufkommende Trends analysieren, Herausforderungen angehen, uns über bewährte Praktiken austauschen und Lösungen untersuchen, mit denen den kommenden Erfordernissen im Bereich der Identitätssicherheit begegnet werden kann."

Die Converge Global Tour von Saviynt ist eine exklusive, kostenlose Veranstaltung für potenzielle Kunden, Kunden und Partner von Saviynt. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website.

Über Saviynt

Saviynt ermöglicht es Unternehmen, ihre digitale Transformation abzusichern, kritische Vermögenswerte zu schützen und gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Mit der Vision, allen Unternehmen eine sichere und konforme Zukunft zu bieten, gilt Saviynt im Bereich Identitätssicherheit als Branchenführer, dessen hochmoderne Lösungen die weltweit führenden Marken, Fortune 500-Unternehmen und Regierungsorganisationen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.saviynt.com.

