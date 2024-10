© Foto: D koi - unsplash.com



Bitcoin erreichte am Montag fast die 70.000-US-Dollar-Marke. Gründe dafür sind steigende Zuflüsse in ETFs sowie Optimismus bezüglich der künftigen US-Regulierung. Die Kryptowährung stieg zunächst leicht.Laut Bloomberg-Daten flossen in den 6 Tagen bis zum 18. Oktober fast 2,4 Milliarden US-Dollar in US-Spot-Bitcoin-ETFs. Investoren spekulieren darauf, dass die Regulierung nach den Präsidentschaftswahlen am 5. November kryptofreundlicher ausfallen könnte. Donald Trump, der republikanische Kandidat, gilt als Krypto-Befürworter. Sein möglicher Wahlsieg könnte Bitcoin zu einem sogenannten Trump-Trade machen. Die demokratische Gegenkandidatin Kamala Harris hingegen unterstützt einen …