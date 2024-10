Vaduz (ots) -Das von der Europäischen Union unterstützte Förderprogramm "Perform Europe" hat das in Kooperation mit dem TAK Theater Liechtenstein entstandene Projekt "Breaking the Hamster Wheel" als eines von 42 geförderten Projekten ausgewählt."Perform Europe" ist ein von der Europäischen Union unterstütztes Förderprogramm für die darstellenden Künste. Es erleichtert die internationale Vernetzung und unterstützt inklusive, vielfältige und umweltfreundliche Tourneeprojekte in den 40 Ländern von "Creative Europe". Das Programm "Creative Europe" ist das Leitprogramm der Europäischen Kommission zur Unterstützung des Kultursektors und des audiovisuellen Sektors, an dem auch Liechtenstein teilnimmt.Für das Projekt "Breaking the Hamster Wheel" kooperiert das TAK Theater Liechtenstein mit dem Theater Strahl (Deutschland) und dem Theater Mierscher (Luxemburg). Es handelt sich um eine Produktion für ein junges Publikum ab 13 Jahren. Neben dem Wissensaustausch und den Tourauftritten der Produktion "Hamsterrad" sollen mit Experten und Expertinnen besondere Aufführungsformate entwickelt werden. Die Vorstellungen werden als sogenannte Relaxed-Performances angelegt, welche für Menschen mit Behinderungen und Sensibilisierungsstörungen den Zugang zum Theater erleichtern sollen. Hier ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Heilpädagogischen Zentrum des Fürstentums Liechtenstein (hpz) geplant. "Breaking the Hamster Wheel" wird vom 3. bis 5. November 2025 in Schaan aufgeführt.Pressekontakt:Amt für KulturSonja Näscher, Leiterin KulturschaffenT +423 236 63 52desk.kreativeseuropa@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100924984